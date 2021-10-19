Нурлан Нигматулин и Председатель Парламента Саудовской Аравии обсудили направления сотрудничества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин провёл переговоры с Председателем Консультативного совета Королевства Саудовская Аравия Абдаллой бен Мухаммадом бен Ибрахимом Аль Аш-Шейхом, находящимся в Казахстане с официальным визитом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

В ходе встречи в Мажилисе собеседники обсудили вопросы укрепления двустороннего сотрудничества, в т.ч. и на межпарламентском уровне.

Как отметил Нурлан Нигматулин, Саудовская Аравия – один из важнейших партнёров нашей страны на Ближнем Востоке, государство, которое с первых дней независимости оказывало большую поддержку Казахстану и принимало активное участие в строительстве молодой казахстанской столицы. Председатель Мажилиса подчеркнул особое внимание, которое уделяет руководство Казахстана развитию отношений с Саудовской Аравией во всех сферах.

При этом Нурлан Нигматулин выразил уверенность, что наращивание казахстанско-саудовского межпарламентского диалога способствует реализации договорённостей глав государств. Спикер Мажилиса высказался за укрепление взаимодействия между профильными комитетами парламентов, групп по сотрудничеству, а также обмен законодательным опытом.

Как отметил Абдалла бен Мухаммад бен Ибрахим Аль Аш-Шейх, политические и экономические связи между двумя странами развиваются особенно динамично. При этом Председатель Консультативного совета Королевства Саудовская Аравия подчеркнул необходимость укрепления установившихся отношений.

Говоря о перспективах партнёрства Казахстана с Саудовской Аравией в торгово-экономической, инвестиционной сферах, Нурлан Нигматулин отметил возможности, которые открывает для иностранных инвесторов, в т.ч. и для саудовских компаний, законопроект «О промышленной политике», над которым в настоящее время работают депутаты Мажилиса.

На встрече речь также шла об укреплении культурных связей между странами.