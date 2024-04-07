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    22:55, 06 Апрель 2024 | GMT +6

    Нурлан Байбазаров провел оперативное совещание по паводкам в ЗКО

    Нурлан Байбазаров
    Фото: Рrimeminister.kz

    Заместитель Премьер-министра РК Нурлан Байбазаров прибыл в Западно-Казахстанскую область, передает агентство Kazinform со ссылкой на Рrimeminister.kz.

    Он провел оперативное совещание по паводковой ситуации с участием акима области Наримана Турегалиева.

    Уровень угрозы паводков в регионе остается высоким. Подтоплено несколько жилых домов в пяти районах региона и в городе Уральске, а также дачные участки в окрестностях Уральска.

    Как сообщалось, аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев обратился к жителям региона.

    — В регионе все еще сохраняется угроза паводков. В результате паводка подтоплено несколько жилых домов в пяти районах региона и в городе Уральске. Кроме того, вода поступила и на дачные участки в окрестностях Уральска. В целом, по области эвакуировано около семи тысяч человек, из них более трех тысяч — дети, — сказал аким.

    Ранее сообщалось об эвакуации около семи тысяч человек в Западно-Казахстанской области, из них около 3600 детей. В эвакуационных пунктах находится более тысячи человек, остальные 5485 человек находятся у родственников.

    В Уральске действует режим чрезвычайной ситуации.

    4 апреля ЗКО с рабочим визитом посетил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который облетел подтопленные территории.

    Теги:
    Правительство Уральск Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Западно-Казахстанская область Паводки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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