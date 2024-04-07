Нурлан Байбазаров провел оперативное совещание по паводкам в ЗКО

Заместитель Премьер-министра РК Нурлан Байбазаров прибыл в Западно-Казахстанскую область, передает агентство Kazinform со ссылкой на Рrimeminister.kz.

Он провел оперативное совещание по паводковой ситуации с участием акима области Наримана Турегалиева.



Уровень угрозы паводков в регионе остается высоким. Подтоплено несколько жилых домов в пяти районах региона и в городе Уральске, а также дачные участки в окрестностях Уральска.

Как сообщалось, аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев обратился к жителям региона.

— В регионе все еще сохраняется угроза паводков. В результате паводка подтоплено несколько жилых домов в пяти районах региона и в городе Уральске. Кроме того, вода поступила и на дачные участки в окрестностях Уральска. В целом, по области эвакуировано около семи тысяч человек, из них более трех тысяч — дети, — сказал аким.

Ранее сообщалось об эвакуации около семи тысяч человек в Западно-Казахстанской области, из них около 3600 детей. В эвакуационных пунктах находится более тысячи человек, остальные 5485 человек находятся у родственников.

В Уральске действует режим чрезвычайной ситуации.

4 апреля ЗКО с рабочим визитом посетил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который облетел подтопленные территории.