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Нурбол Курман избран председателем маслихата города Атырау

Мейрамбек Байгарин
31 Марта 2023, 12:56
Нурбол Курман избран председателем маслихата города Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Председателем Атырауского городского маслихата избран Нурбол Курман, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На первой сессии Атырауского городского маслихата депутаты поддержали кандидатуру Нурбола Курмана на должность председателя маслихата.

Нурбол Оразбайулы Курман родился в 1976 году. Окончил школу в селе Сагыз Кызылкогинского района Атырауской области.

Ранее был депутатом Атырауского городского маслихата. До настоящего времени работал на должности директора Атырауского областного филиала АО «Отбасы банк».

В этом году 25 депутатов городского маслихата избраны по одномандатным округам. В маслихате работают четыре постоянные комиссии: по бюджету, финансам, экономике и вопросам регионального развития; природопользованию и аграрным вопросам; социально-культурному развитию и поддержанию законности; депутатской этике, правоохранительным вопросам.

«На должности председателей этих комиссий избраны Каршыга Жауымбаев, Ильяс Конысбаев, Айжан Сарсенбаева и Вадим Кулмагамбетов. На заседания постоянных комиссий рассматриваются заявления и предложения жителей по проблемным вопросам. Затем они рассматриваются на сессии городского маслихата», – сообщили в Атырауском городском маслихате.

По данным городской избирательной комиссии, в списки избирателей по городу Атырау было внесено 231 915 человек. В голосовании приняли участие 76 508 избирателей. По одномандатным избирательным округам был зарегистрирован 71 кандидат.

Председателем Атырауского областного маслихата избран Муса Хайруллиев.

Как ранее сообщалось, председателем Костанайского областного маслихата избран Сайлаубек Ещанов, Омаргали Байгабулов стал председателем Костанайского городского маслихата, Арман Бердагулов - председателем маслихата города Петропавловска.


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