Нулевая видимость: закрыта трасса «Алматы-Оскемен»
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге республиканского значения «Алматы-Оскемен», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По сообщению алматинского областного филиала АО НК «КазАвтоЖол» и алматинского областного филиала ТОО «Казахавтодор» с 11.30 часов 26 декабря, в связи с ухудшением погодных условий (густой туман, видимость нулевая) закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге республиканского значения «Алматы-Оскемен» (76-161 км, г.Капшагай - с.Сарыозек)», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.
ДЧС Алматинской области просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении.
Также сообщается, что сегодня с 09:00 часов, открыто движение на автодороге республиканского значения «Алматы-Шелек-Хоргос» (с 34 км-118 км с. Тонкерис-с. Лавар) для всех видов автотранспорта.
Напомним, трасса «Алматы-Шелек-Хоргос» (34-118 км, cело Тонкерис - Лавар)» была закрыта с 20:00 часов 25 декабря в связи с ухудшением погодных условий (густой туман, нулевая видимость).
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