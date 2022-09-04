Новый учебный год, Послание Президента и пожары в Костанайской области – обзор событий в РК за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Новое Послание Президента народу Казахстана, кадровые перестановки в министерствах и областях, новый учебный год и новые правила. О том, чем запомнилась минувшая неделя казахстанцам - в обзоре от корреспондента МИА «Казинформ».

Неделя началась с праздничных выходных, казахстанцы отмечали День Конституции. Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил жителей страны с этим знаменательным днем. В регионах и в столице проходили массовые праздничные мероприятия и спортивные состязания .





Первый день осени запомнился казахстанцам новым Посланием Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана. Глава государства затронул многие актуальные проблемы страны. Свое слово Президент начал с поздравления с началом очередной сессии Парламента. Он отметил, что наша страна в этом году вступила в новый этап развития и обозначил конкретные направления реформ. Сначала Президент РК назвал базовую цель экономической политики Казахстана.





«Базовая цель нашей экономической политики остается неизменной – качественный и инклюзивный рост благосостояния наших граждан», - заявил Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана.





В своем Послании Глава государства затронул многие социально-экономические и правовые вопросы, волнующие каждого казахстанца. Например, о тарифах на энергию, о необходимости принятия решительных мер для перекрытия нелегальных каналов ввоза машин, о поэтапном отказе от вмешательства государства в ценообразование и еще ряд других вопросов.

Президент также затронул практический все социальные сферы: от внедрения новый методики определения минимальной заработной платы до создания института омбудсмена по правам инвалидов при Президенте РК. Казахстанцы с радостью восприняли новости об определении пенсионного возраста женщин, отчислении 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет, увеличении периода выплат по уходу за ребенком до полутора лет уже с 1 января 2023 года, возможности введения налога на роскошь, и, конечно же, предложение Главы государства о проведении досрочных выборов Президента.

«Предлагаю этой осенью провести внеочередные президентские выборы. Для успешной реализации кардинальных и всесторонних реформ на пути построения справедливого Казахстана необходим новый мандат доверия населения», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на совместном заседании палат Парламента.





Также Касым-Жомарт Токаев предложил установить ограничение мандата Президента на один срок продолжительностью 7 лет без права переизбрания.

В Послании сказано и о системе госзакупок, и о качестве дорог, и о строительстве школ, про квалификацию и заработную плату воспитателей детских садов, об обеспечении школьной формой детей из социально уязвимых категорий за счет бюджета.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев также объявил об амнистии участникам январских событий.





«Я принял решение объявить разовую амнистию участникам январских событий. Разумеется, амнистия не затронет главных фигурантов, причастных к организации беспорядков, а также обвиняемых в государственной измене и попытке насильственной смены власти», - сказал Глава государства, выступая с Посланием народу Казахстана.





Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на совместном заседании палат Парламента, сказал, что при принятии конкретных решений Правительство действует очень медленно.

«Нужно открыто признать - Правительство снова и снова допускает пробелы в своей работе. С одной стороны, не хватает горюче-смазочных материалов, с другой - сахара. Все это происходит из-за того, что при принятии конкретных решений Правительство действует очень медленно и из-за невозможности сделать смелый шаг. В такой ситуации недовольны и граждане. Конечно, это уместно. Поэтому, если так будет продолжаться, то придется снова принимать конкретные кадровые решения», - отметил Касым-Жомарт Токаев.





Послание Президента совпало с Днем знаний. Одним из первых казахстанских школьников и их родителей поздравил министр просвещения Асхат Аймагамбетов. В новом учебном году в республике будет обучаться рекордное количество выпускников – 176 тыс. учащихся старших классов. Также впервые число школьников в целом по стране превысило 3,6 млн человек.





Конец недели опечалил всех казахстанцев, особенно жителей Костанайской области, вестью о природных пожарах. Возгорание лесного массива произошло 2 сентября в 15:10 в 20 км от села Казанбасы, на территории КГУ «Басаманское УЛХ». Тушение осложнялось порывами ветра и сильной жарой (по данным РГП «Казгидромет» до 10-12 м/с, температура наружного воздуха +36 градусов), густой растительностью и отсутствием подъездных путей.

На месте пожара создали оперативный штаб в 10 км от села Новонеженка в сторону села Казанбасы, в состав которого вошли руководители государственных органов. На месте находится и глава МЧС Юрий Ильин.

Ближе к вечеру 3 сентября с лесных массивов огонь перекинулся на жилой сектор в ряде близлежащих сел. Более 1800 человек эвакуировали. Позже министр ЧС Юрий Ильин сообщил, что огонь перекинулся на жилой сектор в Аманкарагае. Огнеборцы тушили охваченные огнем 60 жилых домов. Для жителей области организовали горячую линию.

3 сентября в 16:15 в связи с лесными пожарами и плохой видимостью ограничили движение для всех видов автотранспорта на автодороге «Костанай-Аулиеколь-Сурган». Также 6 пассажирских и 11 грузовых поездов задержали из-за пожаров и отменили поезда на участке Тобол-Кушмурун.





Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетит Костанайскую область в честь празднования 150-летия Ахмета Байтурсынова. Теперь Президент посетит Костанайскую область, но уже с другой целью – для ознакомления с ходом работ по тушению природных пожаров. Правительству поручили выделить необходимые средства для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Что касается местных властей, то аким Костанайской области Архимед Мухамбетов вместе с министром ЧС Юрием Ильиным встретился с пострадавшими от пожара в селе Аманкарагай Аулиекольского района.

«На данный момент проведена эвакуация 1841 человека: из села Озерное (250 человек), и северной части села Аманкарагай (1000 человек), села Калинино (228 человек), села Лесное (363 человека). Местными исполнительными органами организовано размещение и питание эвакуированных в средней школе и интернате села Аулиеколь. Открыта горячая линия, организована работа психологов и чрезвычайных служб, оказывается медицинская помощь. Создана специальная комиссия. Всем пострадавшим окажут необходимую помощь», - сообщил глава региона.





Площадь возгораний превысила 43 тыс. гектаров лесного фонда.