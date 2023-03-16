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Новый туристический сезон открыли в Туркестане

16 Марта 2023, 21:37
Новый туристический сезон открыли в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане состоялась церемония открытия очередного туристического сезона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В мероприятии, организованном в туристическом комплексе «Караван Сарай», принял участие аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды. Он поздравил туркестанцев и туристов с наступающим праздником Наурыз и открытием туристического сезона.

«В этом году Туркестанской области исполняется пять лет. За это короткое время началась новая эра развития области и города Туркестана. В историческом городе были возведены сотни объектов, областной центр преобразован до неузнаваемости. Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с жителями области поручил придать Туркестану статус исторической и духовной столицы. Сейчас идет активная работа в этом направлении. Как известно, туризм - одна из приоритетных отраслей экономики области. На территории области насчитывается более 1700 памятников истории и культуры. В том числе мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, внесенный в список объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Путешествия меняют человека. Мы должны не только всесторонне развивать сферы туризма, но и повышать экологическую грамотность, культуру путешествий. В Туркестанской области много достопримечательностей для путешественников. Приглашаем соотечественников и граждан иностранных государств путешествовать по нашему региону. Мы всегда рады приветствовать вас обновленном Туркестане!» - сказал Дархан Сатыбалды.

В честь открытия туристического сезона в «Караван Сарае» были организованы различные конкурсы и массовые гуляния. В частности, были проведены конкурсы по интеллектуальной игре «Продолжи слово», по поднятию гирь, рукопашному бою, поеданию баурсаков и питью кумыса.

Глава региона наградил победителей некоторых конкурсов. Им были вручены различные призы и сертификаты на проживание в отелях. Насыщенными были и мероприятия, посвященные двухлетию телеканала Turkistan.

На празднике публика увидела охотничьих птиц и собак. Казахские песни и кюи вызвали восхищение у многих. Было организовано шоу фонтанов, в небо взлетели воздушные шары. Представленная концертная программа подарила зрителям веселое настроение.

В Туркестанской области динамично развивается сфера туризма. Объем инвестиций в эту отрасль в 2018-2022 годах составил 300 млрд тенге. В регионе имеются природные заповедники «Каратау» и «Аксу-Жабаглы», включенные в список биосферных объектов ЮНЕСКО, национальный природный парк «Сайрам-Угам». Гора Казыгурт и ущелье Машат также привлекают путешественников. В Сарыагашском районе развит лечебно-оздоровительный туризм с минеральными источниками. 68 лечебно-оздоровительных учреждений области ежегодно посещают более 100 тысяч человек.

Ежегодно мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави посещают более 800 тысяч человек, мавзолей Арыстан баб - более 350 тысяч. Число посетителей Туркестана также растет. Увеличилось количество новых объектов, гостиниц, культурных и туристических достопримечательностей.

В день открытия туристского сезона в Туркестане был заложен фундамент еще одного туристического объекта. Аким области Дархан Сатыбалды заложил капсулу нового апарт-отеля и пожелал удачи в работе инвестора. Инвестиционная стоимость проекта гостиничного комплекса - 1,71 млрд тенге. В четырехэтажном здании будут 66 однокомнатных и девять двухкомнатных номеров. Апарт-отель планируется сдать до конца года.


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