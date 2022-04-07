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    17:55, 07 Апрель 2022 | GMT +6

    Новый терминал аэропорта Алматы планируют завершить летом 2024 года

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы идет строительство нового международного терминала аэропорта. Его планирует завершить летом 2024 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Президент международного аэропорта Алматы Эрсой Альп Эр Тунга на встрече с журналистами отметил необходимость сохранения исторического наследия здания VIP терминала воздушной гавани.

    «Президент отметил необходимость сохранения исторического наследия здания VIP терминала. Данный вопрос тщательно прорабатывается. Инвестировано пять млн долларов в действующее здание терминала и на развитие инфраструктур аэропорта. Будет затрачено более одного млн долларов на систему безопасности аэропорта. Строительные работы в международном аэропорту Алматы уже ведутся. Они стартовали в этом году», - сообщили в пресс-службе международного аэропорта Алматы.

    Отмечается, что на время строительства аэропорт не будет приостанавливать работу. В проект по новому терминалу компания инвестирует более 200 млн долларов. Строительство нового терминала международного аэропорта Алматы планируется завершить летом 2024 года.

    Ранее в акимате Алматы сообщили, что реконструкция аэропорта Алматы не потребует разрушения исторического памятника.

    Теги:
    Аэропорт Строительство Общество Алматы
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