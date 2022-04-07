Новый терминал аэропорта Алматы планируют завершить летом 2024 года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы идет строительство нового международного терминала аэропорта. Его планирует завершить летом 2024 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Президент международного аэропорта Алматы Эрсой Альп Эр Тунга на встрече с журналистами отметил необходимость сохранения исторического наследия здания VIP терминала воздушной гавани.

«Президент отметил необходимость сохранения исторического наследия здания VIP терминала. Данный вопрос тщательно прорабатывается. Инвестировано пять млн долларов в действующее здание терминала и на развитие инфраструктур аэропорта. Будет затрачено более одного млн долларов на систему безопасности аэропорта. Строительные работы в международном аэропорту Алматы уже ведутся. Они стартовали в этом году», - сообщили в пресс-службе международного аэропорта Алматы.

Отмечается, что на время строительства аэропорт не будет приостанавливать работу. В проект по новому терминалу компания инвестирует более 200 млн долларов. Строительство нового терминала международного аэропорта Алматы планируется завершить летом 2024 года.

Ранее в акимате Алматы сообщили, что реконструкция аэропорта Алматы не потребует разрушения исторического памятника.