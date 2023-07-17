Новый Telegram-канал будет информировать алматинцев о перекрытии дорог

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Акимат Алматы создал новый информационный ресурс по дорожной ситуации в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На платформе Telegram появился новый канал Almaty_Joly. В нем аккумулирована вся информация по организации дорожного движения в городе на фоне ремонта магистралей и улиц районного значения. Сообщения в канале появляются по мере получения актуальных данных от Управления городской мобильности», - сообщили в пресс-службе акимата Алматы.

Кроме того, акимат достиг договоренности с сервисом 2ГИС об информировании горожан о проводимых дорожных работах. С помощью приложения пользователи могут узнавать о всех перекрытых улицах и дорожных работах на карте города.

Актуальная информация об участках проведения ремонтных работ также доступна на официальных страницах акимата города и Управления городской мобильности.

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев извинился перед жителями за перекрытые из-за ремонта дороги.

В Алматы в этом году средним ремонтом планируют охватить 230 улиц протяженностью более 200 км, основными их них являются проспекты Абая и аль-Фараби. В акимате ранее показали, как строят дороги по новым технологиям и назвали сроки завершения дорожно-ремонтных работ.