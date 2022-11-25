Новый служебный транспорт получили сотрудники 29 ветеринарных станций Актюбинской области

25 Ноября 2022, 17:15

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в рамках дня работников сельского хозяйства ветеринарным станциям Актюбинской области были вручены ключи от новых автомобилей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В торжественной обстановке ключи от новых 29 автомобилей марки «JAC S3» казахстанской сборки вручил аким области Ералы Тугжанов представителям ветеринарной службы.

Служебный транспорт получат ветеринарные станции всех районов области и города Актобе, а также ветеринарные пункты.

«Данная работа проводится в рамках исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, данных в Послании народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны». В этой связи в регионе принимаются меры по дооснащению и обновлению материально-технической базы ветеринарных станций и пунктов. На эти цели выделено 336 млн тенге», - отметил аким области, добавив, что укрепление материально-технической базы данной сферы не проводилось с 2013 года.