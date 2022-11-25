Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Сельское хозяйство

Новый служебный транспорт получили сотрудники 29 ветеринарных станций Актюбинской области

25 Ноября 2022, 17:15
Новый служебный транспорт получили сотрудники 29 ветеринарных станций Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в рамках дня работников сельского хозяйства ветеринарным станциям Актюбинской области были вручены ключи от новых автомобилей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В торжественной обстановке ключи от новых 29 автомобилей марки «JAC S3» казахстанской сборки вручил аким области Ералы Тугжанов представителям ветеринарной службы.

Служебный транспорт получат ветеринарные станции всех районов области и города Актобе, а также ветеринарные пункты.

«Данная работа проводится в рамках исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, данных в Послании народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны». В этой связи в регионе принимаются меры по дооснащению и обновлению материально-технической базы ветеринарных станций и пунктов. На эти цели выделено 336 млн тенге», - отметил аким области, добавив, что укрепление материально-технической базы данной сферы не проводилось с 2013 года.


Теги:
Новости по теме
Министерская встреча по развитию транспортных маршрутов через Каспийское море проходит в Актау
Cкорость движения автобусов максимально снижена в пригороде Астаны - CTS
Шестилетней девочке с врожденной аномалией провели ювелирную операцию в Астане
Читайте также
Министерская встреча по развитию транспортных маршрутов через Каспийское море проходит в Актау
Cкорость движения автобусов максимально снижена в пригороде Астаны - CTS
Шестилетней девочке с врожденной аномалией провели ювелирную операцию в Астане
Пострадавшие в столкновении двух автобусов в Караганде пассажиры получат страховые выплаты
Планируется увеличить долю экспорта баранины в арабские страны - Минсельхоз РК
139 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
11 населенных пунктов газифицируют в Актюбинской области до конца года
Кумыс существовал в 3-4 тысячелетии до нашей эры - ученый Серик Ажгали
Новости партнеров
Популярное
1 Ярмарка выходного дня пройдет в Астане 26 и 27 ноября
2 С 2023 года начнет работать новая поликлиника в Костанае
3 Штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах Казахстана
4 Португалия обыграла Гану на ЧМ-2022 в Катаре
5 Бразилия — Сербия: время прямой трансляции матча ЧМ-2022 по футболу

Лента новостей