27 Августа 2022 11:42

Новый сахарный завод намерены построить в Павлодарской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил расширить объемы производства сахарной свеклы в Павлодарском регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерству сельского хозяйства совместно с акиматом Павлодарской области, холдингом «Байтерек» принять меры по расширению объемов производства сахарной свеклы в регионе, а также проработать вопрос строительства нового сахарного завода в Павлодарской области», - сказал Алихан Смаилов в ходе заседания Правительства.

Ранее он заявил, что обеспечение продовольственной безопасности и насыщение рынка отечественными продуктами являются стратегическими задачами Правительства.

«Текущая ситуация показала ряд проблем по некоторым товарным позициям, в первую очередь по сахару. Мы видим многочисленные жалобы населения на дефицит сахара и его высокую цену. Главой Государства высказана справедливая критика относительно обеспечения рынка сахаром», - отметил Алихан Смаилов.