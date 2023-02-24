Новый парк построят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Жетысуском районе Алматы в марте начнется строительство нового парка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В марте начнется строительство нового парка в микрорайоне Кемел. Завершение намечено на конец года. Также в третьем квартале завершим благоустройство реки Есентай в микрорайоне Кокмайса», - сообщил аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Жетысуского района.

Аким добавил, что в рамках проекта «Бюджет народного участия» в прошлом году в районе реализовано 23 проекта, в том числе ремонт детских и спортивных площадок, создание общественных пространств.

«В этом году по заявкам горожан планируется реализовать 17 проектов на сумму 800 млн тенге», - отметил градоначальник.

В прошлом году сообщалось, что в Алматы построят шесть парков на окраинах города.