Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Новый парк построят в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
24 Февраля 2023, 10:27
Новый парк построят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Жетысуском районе Алматы в марте начнется строительство нового парка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В марте начнется строительство нового парка в микрорайоне Кемел. Завершение намечено на конец года. Также в третьем квартале завершим благоустройство реки Есентай в микрорайоне Кокмайса», - сообщил аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Жетысуского района.

Аким добавил, что в рамках проекта «Бюджет народного участия» в прошлом году в районе реализовано 23 проекта, в том числе ремонт детских и спортивных площадок, создание общественных пространств.

«В этом году по заявкам горожан планируется реализовать 17 проектов на сумму 800 млн тенге», - отметил градоначальник.

В прошлом году сообщалось, что в Алматы построят шесть парков на окраинах города.


Алматы   Акимат   Строительство   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам