Новый мост через реку Келес строят в Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Сарыагашском районе Туркестанской области строится новый мост через реку Келес, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.
Река, протекающая по территории сельских округов Жарты Тобе и Куркелес, очень важна для жизнедеятельности двух сел. Строительство объекта находится на строгом контроле местных властей.
В настоящее время в населенном пункте Енкес подрядная компания ТОО «Корпорация Береке-А» ведет ремонт улицы С. Мусаулы до нового моста протяженностью 0,42 км. Мост длиной 60 метров и шириной 10 метров будет сдан в эксплуатацию в конце октября этого года.
Отметим, соответствующие управления и руководство района строго следят за качеством строительных работ. Подрядной компании поручено качественно и в срок завершить строительство данного объекта.
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