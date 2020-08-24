Новый мост через реку Келес строят в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Сарыагашском районе Туркестанской области строится новый мост через реку Келес, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

Река, протекающая по территории сельских округов Жарты Тобе и Куркелес, очень важна для жизнедеятельности двух сел. Строительство объекта находится на строгом контроле местных властей.

В настоящее время в населенном пункте Енкес подрядная компания ТОО «Корпорация Береке-А» ведет ремонт улицы С. Мусаулы до нового моста протяженностью 0,42 км. Мост длиной 60 метров и шириной 10 метров будет сдан в эксплуатацию в конце октября этого года.

Отметим, соответствующие управления и руководство района строго следят за качеством строительных работ. Подрядной компании поручено качественно и в срок завершить строительство данного объекта.