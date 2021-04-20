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Новый механизм строительства жилья на селе планируют внедрить в Казахстане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
20 Апреля 2021, 11:07
Новый механизм строительства жилья на селе планируют внедрить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров рассказал о планах по внедрению нового механизма строительства жилья на селе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Развитие агропромышленного комплекса во многом зависит от успешной реализации программ по поддержке сельских территорий, в том числе социальной и инженерной инфраструктуры на селе», - сказал Сапархан Омаров на заседании Правительства.

В этом направлении, по его словам, Правительством активно принимаются меры, в том числе по развитию жилищного строительства в сельских населенных пунктах путем подведения инженерно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечения сельского населения услугами водоснабжения, ремонта автомобильных дорог.

«Кроме того, в этом году планируется внедрить новый механизм строительства жилья на селе, который предусматривает субсидирование 50% затрат работодателя при строительстве жилья для работников в селах, что позволит привлечь молодые кадры в сельскую местность. Эту инициативу неоднократно поднимал агробизнес, и Правительство поддержало ее», - отметил министр.

«В целом в результате реализации Нацпроекта по развитию агропромышленного комплекса на 2021-2025 годы планируется за пять лет повысить производительность труда в 2,5 раза, а также привлечь в отрасль более 4,5 трлн тенге инвестиций, что дополнительно обеспечит работой до 500 тысяч человек», - заключил глава Минсельхоза.


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