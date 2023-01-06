Новый маршрут запустят в Алматы

6 Января 2023, 19:26

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с 10 января будет запущен новый маршрут №49, также изменятся схемы движения некоторых автобусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в управлении городской мобильности Алматы, новый маршрут будет курсировать от станции метро Бауыржана Момышулы по пр.Абая - ул.Ашимова - ул.Сабденова - пр.Алатау - ул.Алтын орда, далее по ул.Карьерная, где будет осуществлять разворот и двигаться в обратном направлении.

На линии будут курсировать 7 новых автобусов с интервалом движения 13 минут.

Кроме того, в целях исключения аварийных ситуаций и обеспечения безопасности пассажиров с 9 января будут изменены схемы маршрутов №59, №113 ТОО «Алматыэлектротранс».

При движении по Кульджинскому тракту в сторону ВОАД данные маршруты теперь будут проезжать над мостом, не выезжая на проспект Рыскулова.

Также с 10 января будет изменена конечная остановка маршрута №53. Теперь он будет доезжать до села Кемертоған, где будет осуществлять разворот перед остановочным пунктом Школа и двигаться в обратном направлении. На линии будут запущены 11 новых подвижных единиц вместо действующих 8 автобусов.