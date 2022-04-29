Новый Казахстан должен стать территорией справедливости - Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня под председательством Президента проходит 31-ая сессия Ассамблеи народа Казахстана. В ходе своего выступления Глава государства призвал переформатировать систему общественных ценностей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«История показывает, идеального момента для рывка вперед ждать не стоит, нам нужно действовать уже сейчас без промедления. Бесценное богатство нашей страны и главный двигатель преобразования – это люди, наши граждане. Поэтому каждому гражданину нужно начинать с самого себя.

Без вовлеченности всех граждан в общее дело ни государственный аппарат, ни какие-либо политические решения и экономические рычаги не способны привести нас к цели обновления страны. Для построения Нового Казахстана нам требуется полностью переформатировать систему индивидуальных и общественных ценностей», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении.

По словам Президента, внутренние убеждения граждан, основанные на осознании каждым казахстанцем своей ответственности за будущее страны, могут и должны стать движущей силой реальной модернизации Казахстана.

«В новой ценностной матрице нам важно сохранить лучшее и избавиться от всего, что тормозит развитие нации. Мы поставим решительный заслон непотизму и патернализму, коррупции и командорству. Новый Казахстан должен стать территорией справедливости. Для этого нужно следовать не только букве, но и духу закона», - отметил Глава государства.

«Законы – не догма, они должны совершенствоваться, чтобы решать насущные проблемы граждан. Закон, справедливость и порядок станут реальными факторами, определяющими нашу благополучную жизнь», - добавил Президент.