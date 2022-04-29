Новый Казахстан должен стать территорией справедливости - Президент
«История показывает, идеального момента для рывка вперед ждать не стоит, нам нужно действовать уже сейчас без промедления. Бесценное богатство нашей страны и главный двигатель преобразования – это люди, наши граждане. Поэтому каждому гражданину нужно начинать с самого себя.
Без вовлеченности всех граждан в общее дело ни государственный аппарат, ни какие-либо политические решения и экономические рычаги не способны привести нас к цели обновления страны. Для построения Нового Казахстана нам требуется полностью переформатировать систему индивидуальных и общественных ценностей», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении.
По словам Президента, внутренние убеждения граждан, основанные на осознании каждым казахстанцем своей ответственности за будущее страны, могут и должны стать движущей силой реальной модернизации Казахстана.
«В новой ценностной матрице нам важно сохранить лучшее и избавиться от всего, что тормозит развитие нации. Мы поставим решительный заслон непотизму и патернализму, коррупции и командорству. Новый Казахстан должен стать территорией справедливости. Для этого нужно следовать не только букве, но и духу закона», - отметил Глава государства.
«Законы – не догма, они должны совершенствоваться, чтобы решать насущные проблемы граждан. Закон, справедливость и порядок станут реальными факторами, определяющими нашу благополучную жизнь», - добавил Президент.