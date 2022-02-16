+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Новый ипподром построят в Кентау

16 Февраля 2022 21:10
Поделиться:
Новый ипподром построят в Кентау

КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ - В текущем году в целях развития национальных видов спорта в городе Кентау Туркестанской области на территории 10 гектаров вдоль автодороги «Кентау-Карнак» будет запущен новый конно-спортивный комплекс, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Новости по теме
В Сарыагаше начал работу бесплатный социальный магазин
Сильнейших в кокпаре выявили на турнире в Туркестанской области Взял в долг 75 млн тенге и потратил их на азартные игры житель Туркестанской области Силовики Туркестанской области переедут в новые здания

Строительство данного спортивного центра будет начато весной следующего года. Этот комплекс способствует развитию национального спорта на территории города.

Как сообщили в пресс-службе акима области, в дальнейшем в Кентау будет значительно увеличено количество спортивных объектов. При коммунальном государственном учреждении «Кентауская городская детско-юношеская спортивная школа №1 имени Б. Саттарханова» планируется строительство современного физкультурно-оздоровительного спортивного комплекса. Сейчас ведутся работы по подготовке проектно-сметной документации. Также поступают предложения со стороны индивидуальных предпринимателей, которые планируют строительство малых спортивных объектов. По инициативе акима города Даурена Махажанова работа в этом направлении будет продолжена

«Интерес жителей Кентау к спорту растет день за днем. В городе Кентау и прилегающих селах функционируют 180 спортивных сооружений, и з них: стадион с трибунами на 1500 мест и выше – 1, спортивный комплекс – 3, стрелковый тир – 3, спортивный зал – 38, спортивные площадки – 128, теннисные корты-2 и 5 плавательных бассейнов «, - рассказали в пресс-службе.


Подписывайтесь на наш канал:

#Туркестанская область   #Спорт   #Строительство   #Общество  
Поделиться:
Новости по теме
В Сарыагаше начал работу бесплатный социальный магазин
Сильнейших в кокпаре выявили на турнире в Туркестанской области
Взял в долг 75 млн тенге и потратил их на азартные игры житель Туркестанской области
Силовики Туркестанской области переедут в новые здания
Популярное
1 Назначен новый заместитель акима Алматы
2 Какая будет весна в Казахстане, рассказали синоптики
3 Агентство по финмониторингу ставит под сомнение деятельность аудиторских организаций
4 Коронавирус: Нур-Султан и Карагандинская область вышли из «красной» зоны
5 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пяти городах Казахстана 16 февраля
6 Кто содержится под арестом после январских событий, рассказали в МВД РК
Читайте также
Ксения Шалыгина: Лыжи сегодня работали просто отлично
48 школ построят в Атырауской области до 2025 года
Назначен новый заместитель акима Алматы
Какая будет весна в Казахстане, рассказали синоптики
Агентство по финмониторингу ставит под сомнение деятельность аудиторских организаций
Коронавирус: Нур-Султан и Карагандинская область вышли из «красной» зоны
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пяти городах Казахстана 16 февраля
Кто содержится под арестом после январских событий, рассказали в МВД РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Жанар Смаилова
Жанар Смаилова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив