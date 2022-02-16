Новый ипподром построят в Кентау

КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ - В текущем году в целях развития национальных видов спорта в городе Кентау Туркестанской области на территории 10 гектаров вдоль автодороги «Кентау-Карнак» будет запущен новый конно-спортивный комплекс, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Строительство данного спортивного центра будет начато весной следующего года. Этот комплекс способствует развитию национального спорта на территории города.

Как сообщили в пресс-службе акима области, в дальнейшем в Кентау будет значительно увеличено количество спортивных объектов. При коммунальном государственном учреждении «Кентауская городская детско-юношеская спортивная школа №1 имени Б. Саттарханова» планируется строительство современного физкультурно-оздоровительного спортивного комплекса. Сейчас ведутся работы по подготовке проектно-сметной документации. Также поступают предложения со стороны индивидуальных предпринимателей, которые планируют строительство малых спортивных объектов. По инициативе акима города Даурена Махажанова работа в этом направлении будет продолжена

«Интерес жителей Кентау к спорту растет день за днем. В городе Кентау и прилегающих селах функционируют 180 спортивных сооружений, и з них: стадион с трибунами на 1500 мест и выше – 1, спортивный комплекс – 3, стрелковый тир – 3, спортивный зал – 38, спортивные площадки – 128, теннисные корты-2 и 5 плавательных бассейнов «, - рассказали в пресс-службе.