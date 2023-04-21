Новый генплан Алматы исключит хаотичную застройку - акимат

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Как в новом генеральном плане будут учитываться вопросы по избежанию точечной застройки, ответил заместитель акима Алматы Аскар Амрин, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Замакима, отвечая на вопрос депутата маслихата Назерке Мундахановой, заявил, что генеральным планом впервые предусмотрены красные линии и квартальная застройка разумной плотности.

«Это обеспечит исключение хаотичности застройки и упорядочит иерархию улично-дорожной сети, как при реновации, так и новом строительстве. В последующем при разработке планов детальной планировки данные меры помогут исключить беспорядочную застройку и улучшат транспортную ситуацию», - сказал Аскар Амрин.

По словам спикера, в сентябре прошлого года заработал новый градостроительный совет, где рассматриваются абсолютно все проекты строительства и который нацелен на контроль соответствия выносимых проектов новой планировочной структуре генплана во избежание точечной застройки.

«В совет входят в основном профессиональные архитекторы. Выявленные несанкционированные строительные объекты снимаются с рассмотрения и направляются в органы градостроительного контроля», - добавил замакима.

Он также сообщил, что будет усилен градостроительный контроль.

«Вы знаете, что с 2016 года благодаря Doing Business градостроительный контроль и сфера строительства были облегчены. Мы в настоящее время не можем заходить и проводить проверки, это возможно по жалобе либо по регистрации. Мы соответствующее предложение в уполномоченный орган - Министерство индустрии - внесли… В этом году будет внесено первое предложение в уполномоченный орган, будет разработан градостроительный кодекс. Градостроительный контроль будет усилен», - заметил Аскар Амрин.

Ранее депутаты маслихата Алматы единогласно утвердили проект нового Генерального плана 2040 года.