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    01:40, 14 Март 2022 | GMT +6

    Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в Жетысуском районе Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «Кемел» состоялось в рамках Года детей, объявленного Главой государства. Он расположен в микрорайоне Кемел. Его секции и кружки будут бесплатными для детей.

    В комплексе будут функционировать секции по художественной гимнастике, эстетической групповой гимнастике, бадминтону и различным видам восточных единоборств, а также по шахматам, тогыз кумалак для детей с ограниченными возможностями.

    «Общая площадь здания 2500 квадратных метров, проектная мощность – 94 человека в смену. Строительство комплекса началось в прошлом году в рамках проекта «Город без окраин» в целях пропаганды здорового образа жизни и популяризации спорта среди детей и населения, а также комплексного развития района», - отметили в пресс-службе акимата города.

    Теги:
    Спорт Акимат Строительство Алматы
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