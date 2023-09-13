Новый экономический курс Президента: фокус на полный цикл собственного производства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 1 сентября Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана, в котором Президент обозначил новый экономический курс страны. В чем его суть, разбиралась аналитический обозреватель МИА «Казинформ».

Новый экономический курс страны

В новом Послании Президент отдал приоритет экономическому развитию страны, поставив задачу увеличить объем национальной экономики в два раза до $450 млрд к 2029 году. Он отметил, что в том состоянии, в котором находится экономика сейчас, дальше существовать она не может. Ее необходимо полностью реорганизовать. Главная цель — сформировать прочный промышленный каркас и замкнуть цикл собственного производства в стране. Глава государства обозначил основные механизмы по достижению этих целей: упорядочивание системы госзаказа, увеличение объемов инвестиций, решение проблем кредитования корпоративного сектора и вывод аграрного сектора в ведущий сектор развития национальной экономики. Мы решили проанализировать проблемы в этих сферах и узнать мнения спикеров.

Исключить проблему прозрачности и демпингования цен в госзакупках

В своем Послании Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что государство совместно с крупными предприятиями должно «замкнуть» производственный цикл в стране преимущественно в промышленном секторе. Для этого обрабатывающая промышленность должна получать сырье в достаточном объеме и по адекватным ценам. Важно наращивать объем отечественных товаров в регулируемых закупках. Чтобы способствовать этому, Глава государства поручил упростить и сократить закупочный процесс.

Он отметил, что Правительством подготовлен новый закон, который, как ожидается, должен способствовать рациональному и подотчетному использованию бюджетных средств, а также обеспечивать поддержку отечественного предпринимательства.

По мнению экономиста Армана Байганова, проблема госзакупок действительно давно муссируется.

«Даже при «Самруке» была создана отдельная организация (ТОО «Самрук-Казына Контракт» - прим. ред.), которая контролирует политику закупок. Однако эта система не оправдала полностью всех ожиданий, в том числе в плане прозрачности. На мой взгляд, было бы правильнее провести отдельную реформу, где закупками в госсекторе и нацкомпаниях занималась бы отдельная компания, с неаффилированной с ними комиссией. В эту комиссию можно включать 1-2-х специалистов заинтересованной стороны - заказчиков», - выразил свое мнение Арман Байганов.

Он также высказался о демпинговании цен.

«Одна из очень актуальных проблем в вопросе закупок - демпингование цен. Цена на определенный товар устанавливается, но кто предоставит наименьшее ценовое предложение, тот и выигрывает. При этом, тот, кто предоставил наименьшее ценовое предложение, сделал этот за счет экономии на качестве. Поэтому Президент сказал, что в этом вопросе нужно перестать гоняться за ценой. Может выбрать среднюю цену, но при этом, чтобы качество не снижалось», - отметил спикер.

Что касается казахстанского содержания, которое неразрывно связано с приобретением товаров, работ и услуг у местных поставщиков, то по мнению эксперта, не всегда это представляется возможном, особенно, когда речь идет о продукции, выполненной на высокотехнологичном оборудовании.

Грамотно организованная инвестиционная политика

В своем выступлении Президент отметил, что нехватка инвестиций сдерживает рост экономики. Их дефицит равен отсутствию роста в будущем. В прошлом году вложения в основной капитал составили всего 15% от ВВП. Несмотря на то, что в 2022 году было привлечено рекордное количество прямых иностранных инвестиций в $28 млрд, согласно анализу Национального банка, приток ПИИ сокращается в течение последних пяти лет.

«Чистый приток ИПИ без учета реинвестиций складывается с отрицательным значением начиная с 2018 года. Это означает, что, при коррекции на реинвестиции, на протяжении последних 5 лет в Казахстане наблюдается стабильный отток иностранных прямых инвестиций», - говорится в аналитическом отчете Нацбанка за июнь 2023 года.

По данным Правительства, в 2012 году объем ПИИ достигал $28,9 млрд.

В новом Послании Глава государства обозначил привлечение инвестиций одним из основных факторов почти в каждой отрасли.

Фото: primeminister.kz

Казахстанский экономист Олжас Худайбергенов согласен с тем, что грамотно организованная инвестиционная политика действительно может стать одним из главных факторов роста экономики. Однако эксперт призвал вместо поиска внешних инвесторов для масштабных проектов предложить оптимальные условия потенциальным внутренним инвесторам.

«Конечно, денег в экономике может не хватить на масштабные проекты. В таком случае необходимо привлекать инвесторов или привлекать кредиты извне. У нас есть свои внутренние инвесторы. Если бы им были созданы правильные условия, они бы вложили свои деньги в масштабные проекты», - считает Олжас Худайбергенов.

С ним согласен другой эксперт - экономист Расул Рысмамбетов.

«Я много раз говорил тем же иранцам, тем же южнокорейцам, немцам, заходите к нам. Они говорят, что у нас много интересного, но почему ваши же инвесторы не вкладывают? Пока мы сами для себя не будем интересны как рынок, мы не будем представлять интерес для других. Если мы будем делать акцент на внешних инвесторов, то будем выполнять чьи-то другие планы, не свои. Это не означает, что нужно делать упор только на внутренних, но внутренний инвестор очень важен», - отметил Расул Рысмамбетов.

Фото: soupstock.in



По его мнению, работу по улучшению инвестклимата для местных инвесторов, можно начать с вопросов защиты права собственности, прозрачности судебных решений, а также решений местных администраций, в целом законодательства, в том числе налогового. При этом, по его словам, нужно больше вкладывать в малый и средний бизнес (МСБ). Поскольку МСБ никуда не вывозит деньги, оставляет все здесь, работает для себя, создает рабочие места и улучшает жизнь своих граждан.

Кредитование корпоративного бизнеса

Говоря о поддержке бизнеса, в Послании Глава государства обратил внимание на то, что банки второго уровня мало участвуют в развитии экономики. Им нужно активно участвовать в корпоративном кредитовании, то есть финансировании экономических проектов и помогать именно предпринимателям. Сейчас этим занимаются лишь несколько крупных банков в Казахстане. Президент поручил дополнительно привлечь и зарубежные банки к этому процессу.

По мнению председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадины Абылкасымовой, ожидать удешевления кредитов с приходом зарубежных банков не стоит, поскольку зарубежный банк будет ориентироваться на базовую ставку.

Казахстанский экономист Расул Рысмамбетов считает, что выиграет в итоге потребитель.

«Это не будет так, что просто три банка зайдут в Казахстан. Я так понимаю, что какой-то банк зайдет и купит тот же Bereke bank, который готовится к продаже. Кто-то возьмет долю в Jusan bank, кто-то возьмет еще где-то долю. Знаю, что в Казахстане минимум два-три банка готовятся к продаже и это совпадает с тем, что сказал Президент. Наши банки смогут выдержать конкуренцию, я в этом не сомневаюсь, в любом случае от этого должен выиграть потребитель, я думаю, что это так и будет», - отметил Расул Рысмамбетов.

Фото: gov.kz



Глава государства отметил, что для того, чтобы увеличить кредитование бизнеса, оно должно иметь более выгодное пруденциальное и фискальное регулирование в сравнении с другими видами банковской деятельности. Экономист Арман Байганов рассказал, как можно организовать этот процесс.

«В этом отношении Президент предлагает, чтобы банки второго уровня, либо различные финансовые организации - МФО финансировали корпоративный бизнес. Для этого нужно их заинтересовать. В этом плане можно облегчить какую-то часть регулирования, например, облегчить процесс оценки бизнеса, подтверждения доходов, косвенных доходов. Ведь у нас даже малый бизнес не всегда имеет возможность быть прозрачным, например, подтвердить сколько именно продукции было выращено на полях - той же пшеницы, бахчевой культуры. Я думаю, в первую очередь, нужно облегчить процессы в части подтверждения дохода МСБ. Вот в этом плане Нацбанку нужно поработать», - поделился своим мнением Арман Байганов в интервью аналитическому обозревателю МИА «Казинформ».

Он также отметил, что в этом вопросе возможна поддержка со стороны государства.

«Возможно побольше средств нужно выдавать не через государственные финансовые институты, такие как, например, «Байтерек» - аграрная кредитная корпорация, «Даму», а распределить их через банки второго уровня и МФО. МФО имеют более разветвленную сеть и могут эффективно выдавать кредиты, особенно мелким предпринимателям в сельской местности, в отдаленных регионах. Это одновременно и поддержка государства, и средство удешевления кредитных средств. В целом, Банкам второго уровня и МФО будет выгодно финансировать бизнес. По сути, они выступают в отношениях «Государство - Банк/МФО - бизнес» агентами», - считает экономист.

Он разъяснил, что если банки второго уровня и МФО будут выдавать кредиты, то возврат бюджетных средств будет 100%.

«У банков другая гарантия по возврату, если сравнивать с государственными финансовыми организациями, такими как «Даму», где бывают отсрочки и невозвраты. Банки и МФО имеют жесткие обязательства по возврату средств. МФО, например, отвечают всем своим имуществом. Здесь и коррупционная составляющая по выдаче кредитов сразу же отпадает. Потому что банки и МФО не будут раздавать кредиты направо и налево, а будут адекватно оценивать бизнес и выдавать кредиты эффективно. Сейчас этого не происходит, потому что у банков и МФО нет средств на это», - пояснил Арман Байганов.

Возможно, по его словам, в будущем будет лучше сократить эти государственные финансовые институты, а средства, которые идут на содержание крупных корпораций и госкомпаний больше распределять через действующие финансовые компании бизнесу. Это будет экономия, исключение коррупционной составляющей и 100% возврат бюджетный средств. Конечно, нужно проводить отбор на конкурсной прозрачной основе. В целом, по его мнению, это придаст импульс развитию и финансовым организациям, и бизнесу.

Казахстан должен стать одним из ведущих аграрных центров Евразийского континента

В новом Послании Глава государства отметил огромный нераскрытый потенциал страны в агропромышленном комплексе, который не удается раскрыть в полной мере на протяжении многих лет.

По мнению директора Института прикладных этнополитических исследований Талгата Калиева, аграрный сектор Казахстана не оправдывает и десятой доли своего потенциала.

«На мой взгляд, аграрный сектор не оправдывает и десятой доли своего потенциала, который в нем заложен, поскольку рядом с нами гигантские рынки, которые мы можем обеспечивать продовольствием. Мы должны воспользоваться этим, но для начала нужно решить массу проблем, начиная от модернизации аграрного сектора, заканчивая водоснабжением, обеспечением полива, дорог, внедрения новых технологий», - сказал Талгат Калиев в кулуарах Парламента РК.

По его мнению, строительством водохранилищ в Казахстане нужно было заняться уже давно. Это позволит весной накапливать талую воду и в летний период обеспечивать полив.

«Сегодня во многом можно повысить производительность аграрного сектора при рациональном использовании воды, при наличии запасов и, самое главное, при использовании новейших технологий», - добавил он.

Цель по увеличению экономики в два раза достижима

По мнению Олжаса Худайбергенова, цель по увеличению экономики в 2 раза к 2029 году вполне достижима.

«$450 млрд ВВП в 2029 году. ВВП за 2022 год составил $225 млрд, то есть предполагается удвоение за 7 лет. Это означает, что номинальный ВВП должен будет расти на 10% в год, что не является какой-то труднодостижимой цифрой, особенно учитывая один простой фактор - экономика находится в фазе экстенсивного роста (проще говоря, есть куча нерешенных проблем). Решение каждой проблемы добавляет рост ВВП. Труднее будет расти, когда все базовые проблемы решены, и экономика вступит в фазу интенсивного роста. Более того, наша экономика маленькая, и потому нам легче расти двухзначными цифрами», - отметил Олжас Худайбергенов.

По его словам, Китай, который в 100 раз больше Казахстана, почти 30 лет рос ежегодно двузначными темпами.

«У всех есть желание понять, за счет каких секторов. В Послании было сказано много про геологоразведку, по сути, освободят от налогов тех, кто за счет своих денег будет проводить разведку. Раньше наши умудрялись брать налоги в период разведки. За следующие 6 лет предполагается разведка на 700 тысячах кв. км (25% территории страны). За последние 40 лет геологоразведка была эпизодической, и почти все геологические карты относятся к советскому периоду. Если отсутствием налогов удастся заинтересовать инвесторов, то геологоразведка предполагает расходы более $100 млрд. Какая-то часть останется в Казахстане, и даст смежный эффект», - отметил спикер.

По мнению спикеров, поэтому важно делать ставку на экономическую самодостаточность своей страны.