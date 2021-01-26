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    14:50, 26 Январь 2021 | GMT +6

    Новый дом школьников построят в Ленгере

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В центре Толебийского района, в городе Ленгер, будет построен Дом школьников на 80 мест. Проектные работы строительства современного здания заказаны еще в прошлом году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

    В этом году начнутся строительно-монтажные работы объекта в рамках программы «Дорожная карта занятости». В Доме школьников будут работать кружки по легкой атлетике, вольной борьбе, рукоделию, скульпторе, шитью и языковому направлению для творческих детей.

    Отметим, что здание старого районного Дома школьников было построено в 1937 году как общежитие для шахтеров. После военных лет здание было передано городской начальной школе №7, а с 1960 года - учащимся начальных классов средней школы №5, и с 2010 года функционирует как районный Дом школьников. В нем учащимся не хватало помещений здания для проведения кружковой работы. Поэтому в соответствии с современными требованиями теперь будет построен новый Дом школьников. Современный объект знаний позволит расширить горизонты и потенциал учащихся Толебийского района.


    Теги:
    Туркестанская область Регионы Казахстана Образование Строительство Молодежь
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