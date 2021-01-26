Новый дом школьников построят в Ленгере
В этом году начнутся строительно-монтажные работы объекта в рамках программы «Дорожная карта занятости». В Доме школьников будут работать кружки по легкой атлетике, вольной борьбе, рукоделию, скульпторе, шитью и языковому направлению для творческих детей.
Отметим, что здание старого районного Дома школьников было построено в 1937 году как общежитие для шахтеров. После военных лет здание было передано городской начальной школе №7, а с 1960 года - учащимся начальных классов средней школы №5, и с 2010 года функционирует как районный Дом школьников. В нем учащимся не хватало помещений здания для проведения кружковой работы. Поэтому в соответствии с современными требованиями теперь будет построен новый Дом школьников. Современный объект знаний позволит расширить горизонты и потенциал учащихся Толебийского района.