Новые здания для органов судэкспертизы появятся в четырех регионах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В городах Нур-Султан, Шымкент, Туркестанской и Актюбинской областях будут построены новые здания для органов судебной экспертизы. Об этом сообщил министр юстиции РК Марат Бекетаев в ходе отчетной втсречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сфере экспертной деятельности приоритетным для Министерства является вопрос обеспечения органов судебной экспертизы служебными помещениями, отвечающим высоким стандартам и требованиям, - сказал Марат Бекетаев.

Так, по его словам, на 2020-2022 годы предусматривается строительство зданий в городах Нур-Султан, Шымкент, Туркестанской и Актюбинской областях.

«Местным исполнительным органом Атырауской области построено здание судебной экспертизы. Акиматами Западно-Казахстанской и Костанайской областей выделены соответствующие здания для размещения органов судебной экспертизы», - добавил Марат Бекетаев.