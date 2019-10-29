Новые спортивные объекты появятся в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В областном центре увеличивается количество объектов для занятий спортом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.

Так, в этом году началась реконструкция стадиона «Жастар» в жилом массиве Химпоселок. Капитальный ремонт объекта в соответствии с Дорожной картой строительства и реконструкции спортплощадок города Тараза проводит подрядчик ТОО «Kazintel Group». Стоимость работ 534 миллиона тенге, финансируемых из областного бюджета. Планируется завершить ремонтные работы до середины ноября.





Помимо этого, в Таразе частный предприниматель Данияр Жумабай строит спортивный комплекс стоимостью 128 миллионов тенге. Здесь разместятся две футбольные площадки - крытая и открытая, а также три теннисных корта. Предприниматель планирует открыть футбольную академию «Дарын». А в микрорайоне № 10 Аса ведется строительство универсальных спортивных площадок.

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, глава региона Аскар Мырзахметов посетил ряд спортивных и социальных объектов в городе Таразе, в числе которых стадион «Жастар», спорткомплексы, а также строящиеся универсальные спортивные площадки.

«Аскар Мырзахметов особо отметил необходимость своевременного и качественного выполнения работ и поставил конкретные задачи ответственным лицам. Кроме того, глава региона обратил внимание на то, что чемпионат области по футболу среди любителей пользуется большой поддержкой, в следующем году его масштабы расширятся, и такие стадионы будут наиболее востребованы в районах и областном центре. Кроме того, были затронуты вопросы укрепления технической базы спортивных объектов региона на те средства, что уходят на содержание дорогостоящих легионеров из-за рубежа. Современные, технически оснащенные спортивные объекты дадут одаренным молодым спортсменам возможность проявить себя», - пояснили в пресс-службе главы региона.





В облакимате отметили важность материально-технической базы спортивных объектов и их содержания. В начале этого года была поставлена задача обустройства более двухсот действующих спортивных площадок, доведения их до универсальных по функциональности, охватывающих несколько видов спорта. Потребность в более чем 200 спортивных площадках, из которых 86 относятся к областному центру, была выявлена в ходе изучения предложений жителей региона.

По информации руководителя управления физической культуры и спорта акимата области Нурбола Жунусбекова, в области имеется 2 341 спортивный объект. Это крупнейший в стране Дворец спорта «Тараз-Арена», 17 стадионов, 20 спортивных комплексов, 1 175 спортивных площадок, 623 спортивных зала, 449 футбольных полей и 56 других объектов. В сельской местности расположено 1 640 спортивных объектов из общего числа.