18 Мая 2022 15:20

Новые современные медклиники появятся в Нур-Султане и Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Клиники будут соответствовать международным стандартам качества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках реализации поручений Главы государства в Нур-Султане и Алматы строят две научно-инновационные многопрофильные клиники. Их сдадут в начале следующего года. Эти центры будут соответствовать международным стандартам качества с учетом требований JCI (Joint Commission International - серия универсальных стандартов качества услуг, оказываемых в медицине, прим. ред.)», - сказала Ажар Гиният на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Она также отметила, что Президент дал поручение по строительству 20 больниц с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

«Данное поручение пересмотрено, оптимизировано до 8 проектов, планируется строительство 5 университетских больниц и 3 многопрофильных больниц», - уточнила Ажар Гиният.