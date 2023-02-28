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Новые онкоцентры появятся в пяти регионах Казахстана

28 Февраля 2023, 17:20
Новые онкоцентры появятся в пяти регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният сообщила о планах по строительству в пяти регионах Казахстана новых онкологических центров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Онкоцентры появятся в Алматы, Атырауской, Алматинской, Улытауской, Жетысуской и Актюбинской областях. Планируется реконструкция радиологического корпуса и операционно-реанимационных корпусов в Актюбинской и Костанайской областях и в Шымкенте.

«Предусмотрено проведение капитального ремонта онкологических центров во всех регионах, за исключением Мангистауской, Павлодарской и Жамбылской областях, где за последние три года введены в эксплуатацию новые онкоцентры», - пояснила глава Минздрава во время заседания Правительства РК.

К 2025 году запланировано открытие лабораторий опухолевого генома на базе Национального научного онкологического центра.

Ранее сообщалось, что ежегодно в Казахстане умирают от рака свыше 13 тысяч человек. Лидируют по количеству онкобольных северные регионы Казахстана.


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