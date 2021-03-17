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Новые ниши и точки роста необходимы для дальнейшего развития Алматы - Касым-Жомарт Токаев

17 Марта 2021 19:57
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Новые ниши и точки роста необходимы для дальнейшего развития Алматы - Касым-Жомарт Токаев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференцсвязи провел совещание по вопросам дальнейшего развития города Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Открывая мероприятие, Глава государства отметил, что успехи нашей страны за 30 лет Независимости тесно связаны с городом Алматы.

«Наша Независимость была объявлена в Алматы. Поэтому историческая роль этого города исключительна. Сейчас Алматы – это главная движущая сила нашей экономики. Здесь также хорошо развита сфера бизнеса», – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что основной и общей для всех задачей является повышение качества жизни населения, поэтому в приоритетном порядке должны решаться вопросы занятости и повышения доходов граждан.

Президент заявил, что в соответствии со стратегией долгосрочного развития Алматы должен стать городом, где обеспечены благоприятные для жизни условия и равные для всех возможности. Для достижения этой цели Глава государства поставил ряд задач.

В качестве первой задачи Касым-Жомарт Токаев определил развитие экономики.

Президент отметил положительную динамику социально-экономических показателей Алматы по итогам 2020 года. При этом он полагает, что ситуация носит волатильный и нестабильный характер, поэтому нельзя расслабляться.

Глава государства заявил о необходимости наладить четкий и действенный механизм «обратной связи» с бизнесом. В пример он привел конструктивную работу Делового совета при акиме города. Вместе с тем, как считает Президент, городу для дальнейшего развития необходимы новые ниши и точки роста, одной из которых он назвал креативную экономику.

«Практика развитых стран показывает, что в этом вопросе ключевую роль играют эффективные коммуникации между инноваторами, молодежью и бизнесом. Здесь не нужно «изобретать велосипед». Такие технологии, как краудфандинг, образовательные хабы, специальные инвестиционные раунды с бизнес-ангелами, хорошо себя показали за рубежом. В целом я вижу, что у акимата есть понимание и видение по развитию креативной экономики. Необходимо масштабировать опыт Алматы на другие регионы. Наша земля богата талантами, молодые исполнители, творческие личности получают не просто региональное, а мировое признание», – констатировал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства поручил Правительству выработать полноценное и современное нормативно-правовое регулирование по данному направлению.


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#Президент Казахстана   #Алматы   #Экономика  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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