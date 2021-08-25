+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: °С
Алматы: °С
USD 426 EUR 499.44
RUB 5.75 CNY 65.7
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Новые мосты появятся в Нур-Султане

25 Августа 2021 12:22
Поделиться:
Новые мосты появятся в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов рассказал о работе, проводимой для улучшения качества дорожной инфраструктуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В субботу разрешена работа общественного транспорта - МВК
Проезд через БАКАД обеспечат для жителей двух поселков в Алматинской области 700 нарушений ПДД за сутки выявили в Жамбылской области Дифференцированный тариф вводят в общественном транспорте Петропавловска

«Касательно дорог. Я совершил объезд городских дорог, где мы делаем капитальный и средний ремонт, а также осуществляем строительство новых дорог. В прошлом году мы 173 улицы отремонтировали, в этот год с учетом социальных вопросов и пандемии чуть меньше – 109 улиц. Свыше 100 – мы держим эту планку. Из них 59 улиц в жилых массивах, эту работу мы на системном уровне будем продолжать», - сказал Алтай Кульгинов на внеочередной сессии маслихата.

По его словам, есть еще над чем работать.

«Строим мосты, один мост завершим в этом году через реку Есиль в сторону нового вокзала. И начнем строительство моста Тәуелсіздік, о чем мы много раз говорили. Проект уже вышел с экспертизы, конкурс объявлен. Как только конкурсные процедуры завершатся, мы его начнем. То есть, эти два моста значительно разгрузят автомобильные потоки между левым и правым берегом», - отметил аким.

«Еще в дальнейшем будем строить мосты в районе Газмашаппаратуры, старая часть города тоже будет разгружена, начиная от проспекта Кенесары и дальше, в сторону Кургальджинской трассы. Это тоже проекты по генплану», - заключил А. Кульгинов.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Строительство   #Транспорт  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
В субботу разрешена работа общественного транспорта - МВК
Проезд через БАКАД обеспечат для жителей двух поселков в Алматинской области
700 нарушений ПДД за сутки выявили в Жамбылской области
Дифференцированный тариф вводят в общественном транспорте Петропавловска
Популярное
1 Какой документ освобождает от вакцинации против коронавируса
2 Токтар Аубакиров госпитализирован с коронавирусом
3 Какие показания к медотводу существуют при вакцинации против COVID-19
4 Какие регионы лидируют по количеству людей с медотводами
5 Манипуляция: ПЦР-тесты бесполезны для определения вируса SARS-CoV-2
6 Двадцать нарушений карантина выявили в ресторанах и кафе за сутки в Алматы
Читайте также
13 новых школ построят в Костанайской области до 2025 года
Две новые газовые котельные построят в Нур-Султане
Какой документ освобождает от вакцинации против коронавируса
Токтар Аубакиров госпитализирован с коронавирусом
Какие показания к медотводу существуют при вакцинации против COVID-19
Какие регионы лидируют по количеству людей с медотводами
Манипуляция: ПЦР-тесты бесполезны для определения вируса SARS-CoV-2
Двадцать нарушений карантина выявили в ресторанах и кафе за сутки в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив