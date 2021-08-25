Новые мосты появятся в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов рассказал о работе, проводимой для улучшения качества дорожной инфраструктуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно дорог. Я совершил объезд городских дорог, где мы делаем капитальный и средний ремонт, а также осуществляем строительство новых дорог. В прошлом году мы 173 улицы отремонтировали, в этот год с учетом социальных вопросов и пандемии чуть меньше – 109 улиц. Свыше 100 – мы держим эту планку. Из них 59 улиц в жилых массивах, эту работу мы на системном уровне будем продолжать», - сказал Алтай Кульгинов на внеочередной сессии маслихата.

По его словам, есть еще над чем работать.

«Строим мосты, один мост завершим в этом году через реку Есиль в сторону нового вокзала. И начнем строительство моста Тәуелсіздік, о чем мы много раз говорили. Проект уже вышел с экспертизы, конкурс объявлен. Как только конкурсные процедуры завершатся, мы его начнем. То есть, эти два моста значительно разгрузят автомобильные потоки между левым и правым берегом», - отметил аким.

«Еще в дальнейшем будем строить мосты в районе Газмашаппаратуры, старая часть города тоже будет разгружена, начиная от проспекта Кенесары и дальше, в сторону Кургальджинской трассы. Это тоже проекты по генплану», - заключил А. Кульгинов.