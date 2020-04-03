Новые многофункциональные кровати  передали больнице в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Президент благотворительного фонда «Аяла» Айдан Сулейменова передала 10 новых многофункциональных кроватей в реанимационное отделение взрослой Городской клинической инфекционной больницы (ГКИБ) Алматы на общую сумму 30 миллионов тенге для оказания помощи по борьбе с COVID-19 в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе управления общественного здоровья сообщили, что современное оборудование произведено в Чехии и Польше. Это четырехсекционные специализированные реанимационные кровати. Они оснащены автоматической регулировкой, которая позволяет быстро и безопасно перевести пациента в максимально удобное положение, что особенно важно для больных с легочной и сердечной недостаточностью.

Кровати позволяют проводить легочную и сердечную реанимацию с амортизированием спинной секции. При этом переход в положение «кардиологического кресла» производится одной кнопкой при любой высоте кровати без необходимости перемещения пациента. Встроенные аккумуляторные батареи с датчиком-индикатором заряда обеспечивают бесперебойную поддержку реанимационных мероприятий даже в случае отсутствия электричества.

Пульты управления позволяют регулировать спинную и бедренную секции по отдельности и одновременно в автоматическом режиме с изменением высоты секции спины в пределах 0°-70°, тазобедренной секции - от нуля до 30 градусов, и в механическом режиме секции голени - до 45 градусов. При легочной недостаточности положение полусидя снижает нагрузку на легкие и позволяет дышать легче.

Руководитель городского управления общественного здоровья Тлеухан Абилдаев поблагодарил фонд за неоценимую помощь, добавив, что любая поддержка, сейчас в борьбе с коронавирусом очень важна.

Дистанционная контрольная панель управления кроватей оснащена функциями безопасности для разблокировки кнопок, аварийной остановки, блокировки регулировок ложа с других панелей управления, датчика-индикатора заряда встроенной аккумуляторной батареи, регулировки высоты ложа, регулировки продольных наклонов ложа кровати, автоконтура (одновременное смещение секций спины и бедра). Кроме того, она препятствует несанкционированному изменению положения секций.

«Наш фонд передал это оборудование, чтобы поддержать готовность реанимационного отделения ГКИБ Алматы к быстрой помощи пациентам с тяжелой формой коронавирусной инфекции. Убеждена, что только объединив усилия, мы поможем нашим медикам успешно справиться с новым вирусом. Это касается не только помощи оборудованием или финансовыми средствами. В большей степени это относится к осознанному и ответственному отношению каждого казахстанца к самоизоляции – наиболее эффективному способу, который противодействует распространению COVID-19. Я желаю всем казахстанцам крепкого здоровья, а нашим уважаемым врачам-инфекционистам – большой силы духа, чтобы как можно скорее справиться с пандемией», - отметила Айдан Сулейменова.