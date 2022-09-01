Новые механизмы формирования Парламента и маслихатов заработают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Все институциональные изменения, предусмотренные конституционной реформой, необходимо законодательно завершить уже до конца года. Такое поручение дал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках политической модернизации в нашей стране центральное место занимает развитие парламентаризма. Обновленная Конституция задает совершенно новые стандарты политической системы с честными и открытыми правилами игры. Процедуры регистрации политических партий уже значительно упрощены. Заработают новые механизмы формирования Парламента и маслихатов по партийным спискам и одномандатным округам», - заявил Глава государства на совместном заседании палат Парламента.

По его словам, все институциональные изменения, предусмотренные конституционной реформой, необходимо законодательно завершить уже до конца года.

«Они (изменения - прим. авт.) приведут к увеличению количества политических партий, усилят политическую конкуренцию, будут способствовать появлению новой волны народных избранников. Избранные по старым лекалам представительные органы власти должны закономерно обновиться, пройдя через внеочередной электоральный цикл», - заявил Глава государства.

Ранее сообщалось, в Нур-Султане началось совместное заседание палат Парламента, где Глава государства выступает с ежегодным Посланием народу Казахстана.

Прямая трансляция Послания Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана доступна на республиканских телеканалах и сайтах информационных агентств.