Новые котельные появились в Есиле и Шантобе по программе «Нұрлы жол»

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Новые котельные появились в Есиле и Шантобе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Акмолинской области.

На аппаратном совещании под председательством акима области Малика Мурзалина рассмотрен ход отопительного сезона в регионе, который на социальных объектах был начат еще 25 сентября, сообщил и. о. руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тимур Хамзин.

«В городе Есиле введена в эксплуатацию новая котельная, которую возвели по программе «Нұрлы жол». Она обеспечивает теплоэнергией 152 объекта, а к следующему отопительному сезону дополнительно здесь будут подключены еще 210 объектов. Также по программе «Нұрлы жол» построена котельная и в поселке Шантобе, которая охватывает теплоснабжением 88 многоквартирных жилых домов и 20 предприятий. Кроме того, в селе Жалтырь Астраханского района осуществлен полный запуск котельной после ее реконструкции, что в целом улучшило качество теплоснабжения в этом населенном пункте», - рассказали в ведомстве.

На совещании акимам районов и городов, а также руководителям управлений образования, здравоохранения, социальной защиты и культуры Малик Мурзалин поручил обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона.