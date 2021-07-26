Новые корпуса пяти школ и детсад построят в Бостандыкском районе Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В этом году в Бостандыкском районе Алматы капитально отремонтируют три школы, построят новые корпуса пяти школ, а также возведут новый детский сад. Об этом сообщил в ходе брифинга региональной службы коммуникаций города рассказал аким района Алтай Рахимбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Говоря об инфраструктуре среднего образования, необходимо учитывать, что в нашем районе функционируют 34 государственные школы с проектной мощностью 26 373 места, где фактически обучаются 36 269 учеников, и 21 частная школа с общим охватом 8 587 учащихся. Дефицит ученических мест составляет 5 375», - сообщил аким Бостандыкского района.

Проблему дефицита ученических мест в районе решают путем расширения имеющихся объектов образования.

«В настоящее время ведется строительство новых корпусов трех школ: №38 на 600 мест, №191 на 300 мест и гимназии №199 на 425 мест. Завершено строительство пристройки к гимназии №60 на 600 мест. За счет предприятия-инвестора начато строительство новых корпусов общеобразовательных школ №65 на 300 мест и лицея №146», - отметил А. Рахимбетов.

Кроме того, проведен капитальный ремонт школы-гимназии №81 и продолжаются работы по сейсмоусилению с капитальным ремонтом зданий школ №40 и 45. Запланировано сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт школы №145 в микрорайоне Орбита-3.

А. Рахимбетов добавил, что в Бостандыкском районе функционирует 30 государственных, 36 частных детских садов и 36 мини-центров с общим охватом в 10 423 ребенка дошкольного возраста.

«В рамках государственно-частного партнерства по республиканской программе «Балапан» в нашем районе работает 19 организаций, которые посещают 984 ребенка», - отметил аким района.

В районе до конца года на территории гимназии №21 построят новый детский сад на 120 мест. Уже завершен капитальный ремонт детского сада №71.

В продолжение темы строительства социально значимых объектов аким района сообщил, что до конца текущего года в рамках реализации комплексного плана «Новый Алматы» запланировано строительство здания хосписа с отделением СПИД-центра (в настоящее время объявлен конкурс на разработку ПСД, выделен земельный участок в районе Кульджинского тракта) и нового корпуса «Детской городской клинической инфекционной больницы» на 70 коек.