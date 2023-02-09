Новые канатные дороги планируют построить в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Один из жителей Алматы обратился к акиму города Ерболату Досаеву с предложением построить канатную дорогу в черте города, чтобы разгрузить улицы мегаполиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проблемой города является смог и пробки. Я предлагаю проект по строительству канатной дороги, так как она может вполне заменить транспортную систему города. Данный проект является экономически и экологически выгодным. Также можно будет использовать солнечные батареи», - предложил мужчина.

Аким Ерболат Досаев ответил, что такой проект уже есть в программе развития города до 2030 года.

«У нас в программе развития есть строительство канатных дорог в городе до 2030 года – 33 км. Все, что вы сказали, мы уже предусмотрели», – ответил аким Алматы.