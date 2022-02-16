Новые форматы взаимодействия с Европарламентом предложили в Мажилисе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Расширению направлений сотрудничества с Европарламентом была посвящена встреча председателя Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Айгуль Куспан с главой Представительства Евросоюза в Казахстане Кестутисом Янкаускасом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии, которое прошло во вторник, также принял участие глава Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Арман Кожахметов.

Европейский парламент, в состав которого входят 705 парламентариев из 27 стран-участниц ЕС, играет важную роль в продвижении сотрудничества Евросоюза с другими государствами. Межпарламентский диалог с Казахстаном этот европейский институт поддерживает в основном через депутатов, входящих в делегацию по связям со странами Центральной Азии.

Европейский парламент в настоящее время имеет 44 постоянных групп по сотрудничеству со странами и регионами. Каждый евродепутат является членом одной такой делегации, некоторые парламентарии могут состоять в двух.

У этого формата есть как свои плюсы, так и серьезные минусы. Дело в том, что Центральная Азия все еще находится на периферии интересов Европейского союза. Влиятельные европарламентарии в большинстве своем стремятся войти в группы по сотрудничеству с ключевыми экономическими партнерами Евросоюза, такими как США, Китай, Канада, Япония и Индия.

Именно поэтому казахстанские депутаты стремятся наладить контакты с профильными комитетами и подкомитетами Европейского парламента, которые играют решающую роль в разработке законодательства и продвижении политики блока.

«Мы намерены очень тесно сотрудничать с Европейским парламентом. Помимо партнерства с делегацией Европарламента по связям со странами Центральной Азии, было бы интересно сотрудничать с профильными комитетами Европаламента.

Например, с комитетом по вопросам международной торговли, с комитетом по развитию, с комитетом по иностранным делам, с подкомитетом по правам человека и другими», - сказала Айгуль Куспан.

Безусловно, предложенный формат партнерства имеет потенциал значительно расширить горизонты двустороннего взаимодействия между Республикой Казахстан и Европейским союзом.

Казахстанские депутаты также предложили придать парламентское измерение существующей кооперации между Центральной Азией и Европейским союзом.

«Мы хотим придать диалогу «Европейский союз – Центральная Азия» парламентское измерение. Иными словами проводить встречи депутатов нашего региона с европарламентариями. В нашем регионе происходят важные изменения и такой форум поможет лучше понять друг друга», - считает Айгуль Куспан.

Роль парламентов по всему миру в последнее время возросла. Межпарламентские встречи сегодня больше, чем просто форумы для обсуждения вопросов взаимодействия. Такого рода диалоги имеют все шансы придать дополнительный импульс сотрудничества государств Центральной Азии с Европейским союзом.

В свою очередь, председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Арман Кожахметов, отметив участившиеся случаи дезинформации в отношении трагических январских событий, подчеркнул необходимость углубления сотрудничества с евродепутатами.

Мажилесмен информировал европейского дипломата об итогах недавней поездки в Алматы и Талдыкорган, где группа депутатов вместе с правозащитниками провела ряд встреч с задержанными за участие в беспорядках.

Глава Представительства ЕС Кестутис Янкаускас, подчеркнув важность установления истинных причин и виновных лиц в январской трагедии, а также проведения открытого расследования, согласился с необходимостью углубления межпарламентских контактов.