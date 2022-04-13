РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:38, 13 Апрель 2022 | GMT +6

    Новые экологичные автобусы вышли на дороги Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 105 новых экологичных автобусов Golden Dragon на газовом топливе пополнили парк общественного транспорта Алматы. В ближайшее время ожидается поставка еще 45 авто, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе акимата города сообщили, что низкопольные, трехдверные автобусы экологического класса Евро-5 вместимостью 90 человек оснащены кондиционером, камерами видеонаблюдения, автоматическим голосовым объявлением остановок, датчиком фиксации усталости водителя, видеорегистратором, пандусом для людей с особыми потребностями и другими опциями.

    После технического оснащения сегодня на маршрут №44 было выпущено 14 новых автобусов. Остальные по мере технической готовности будут запускаться на обновление и усиление наиболее загруженных маршрутов в ближайшее время.

    Сообщается, что всего до конца первого полугодия парк общественного транспорта получит 300 новых автобусов. Дополнительно в течение года 250 газовых автобусов приобретет частный перевозчик. В текущем году планируется довести долю экологически чистого транспорта до 50%.

    Напомним, в конце прошлого года сообщалось, что в Алматы закупят 300 газовых автобусов.


    Теги:
    Транспорт Акимат Общество Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Центр ветеранов открыли в Семее
    Сегодня, 04:04
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    Сегодня, 03:33
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!