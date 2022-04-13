Новые экологичные автобусы вышли на дороги Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 105 новых экологичных автобусов Golden Dragon на газовом топливе пополнили парк общественного транспорта Алматы. В ближайшее время ожидается поставка еще 45 авто, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе акимата города сообщили, что низкопольные, трехдверные автобусы экологического класса Евро-5 вместимостью 90 человек оснащены кондиционером, камерами видеонаблюдения, автоматическим голосовым объявлением остановок, датчиком фиксации усталости водителя, видеорегистратором, пандусом для людей с особыми потребностями и другими опциями.

После технического оснащения сегодня на маршрут №44 было выпущено 14 новых автобусов. Остальные по мере технической готовности будут запускаться на обновление и усиление наиболее загруженных маршрутов в ближайшее время.

Сообщается, что всего до конца первого полугодия парк общественного транспорта получит 300 новых автобусов. Дополнительно в течение года 250 газовых автобусов приобретет частный перевозчик. В текущем году планируется довести долю экологически чистого транспорта до 50%.

Напомним, в конце прошлого года сообщалось, что в Алматы закупят 300 газовых автобусов.