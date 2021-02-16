Новые экологические автобусы вышли на маршруты Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Новые автобусы на газе пополнили парк общественного транспорта Алматы. Об этом на своей странице в Instagram сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким заявил, что планомерное обновление и перевод на экологически чистое топливо коммунального и общественного транспорта ведется с целью улучшения экологии города и улучшения качества пассажирских перевозок.

«Сфера пассажирских перевозок значительно модернизирована. Сегодня запустили на маршруты 41 новый автобус на экологически чистом топливе. Обновим парк машин, курсирующих на таких маршрутах, как №45 и 70», — написал Б. Сагинтаев.

Новые 12-метровые автобусы вместимостью 90 человек оборудованы тремя дверями, на одной из которых – выдвижная платформа для маломобильных граждан. Автобусы оснащены автоматическими системами видеонаблюдения, подсчета пассажиропотока и датчиками контроля за усталостью водителя.

Всего коммунальным автопарком «Алматыэлектротранс» заключен контракт на поставку 150 автобусов. Оставшиеся 109 прибудут в ближайшее время. Кроме того, частными перевозчиками планируется закупить 83 автобуса, в том числе 38 электробусов. Таким образом, в текущем году парк пассажирских перевозок обновится на 233 единицы экологически чистого транспорта.

В целом в городе 20 автобусных парков. Количество автобусов, курсирующих по 147 маршрутам на сегодняшний день, включая новый 41 автобус, составляет 1940 единиц, в том числе 393 на газовом топливе, 14 электробусов, 160 троллейбусов, а также более тысячи на дизельном топливе.