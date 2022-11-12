Новые дороги, скверы, дома, школы и пляж: как меняется Конаев

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – Город Конаев преобразовывается. После того, как он стал областным центром, здесь активно началось строительство школ, домов, дорог, а также пляжа, благоустройство дворов, улиц, объектов, скверов. Корреспонденты МИА «Казинформ» побывали в этом некогда курортном городке, который меняется до неузнаваемости и увидели, как он готовится соответствовать своему новому статусу.

Как известно, в марте этого года по предложению Президента Касым-Жомарта Токаева Алматинскую область разделили на два региона, а Капшагай стал областным центром. В мае этого года город Капшагай был официально переименован в Конаев.

«С марта этого года мы в город вложили около 2 млрд тенге. Это на восстановление линии электроснабжения, водоснабжения, на благоустройство города. В этом направлении мы идем. У нас еще 47 нереализованных проектов, по 10 из них уже выделили деньги. Еще 10 проектов в ожидании, то есть мы уже заявились на уточнение бюджетной комиссии, по остальным разрабатываем проектно-сметную документацию. Уже на следующий год мы обновим полностью существующую инженерную сеть города», - сказал аким Конаева Нурлан Куматаев в ходе пресс-тура.

В развитие города сегодня действительно вкладываются большие средства. Это можно заметить уже на въезде в Конаев. При въезде под взор гостей в первую очередь попадает объемная композиция снежного барса, которая считается символом Алматинской области. Со стороны южного моста также полностью модернизирована въездная арка.

«Въездная группа – это визитная карточка города. Поэтому мы установили снежного барса, как символа нашей области. Над композицией и благоустройством этой территории занималась группа дизайнеров и архитекторов. По отзывам жителей и гостей мы видим, что все получилось максимально гармонично и красиво в такой локации. Здесь посажены декоративные саженцы. В ночное время локация освещается. Это место также считается мини-сквером. Люди могут приезжать и фотографироваться, для этого есть фотозоны», - отметил заместитель акима города Конаева Марлан Жолдахмет.

Одно из любимых мест отдыха жителей и гостей города – это центральная площадь. Здесь реконструирован сквер вокруг памятника Д.А. Кунаеву. Работы проведены в рамках концепции по организации урбанистических пространств в городе. Установлены новые современные дымовые фонтаны, обновлена арка, проведены работы по благоустройству и озеленению сквера.

«Рядом со сквером у нас сейчас строится большой скейт-парк, с общей площадью 2,5 га. Он будет крупнейшим в Азии. На его территории построят беговые дорожки, которые соединятся с центральным парком. В дальнейшем здесь будут проводиться крупные соревнования. Проект реализовывается совместно с Казахстанской федерацией скейтбординга. Открытие планируется в 2023 году», - сказал руководитель отдела ЖКХ города Конаева Дархан Карагонысов.

По его словам, в городе также проводятся ремонтные работы и на дворовых территориях. Работы охватывают все микрорайоны и включают в себя асфальтирование, установку детских игровых площадок и мест для отдыха, а также озеленение и освещение. Параллельно ведутся работы по ремонту фасадов многоэтажных домов, включающие нанесение муралов. На сегодня художники уже разукрасили стены 12 домов.

Кроме того, в городе строится новый пляж – он будет восьмым по счету пляжем.

«У нас сейчас строится восьмой пляж. Это общественный пляж. Чтобы людям было легче добираться туда, мы строим дорогу, протяженностью 815 метров. Это улицы Муканова и Достык. Дорога двухполосная, здесь будут также освещение, тротуары», - добавил Дархан Карагонысов.

По данным акимата, в кратчайшие сроки было проведено благоустройство бульвара Мира. Полностью заменено покрытие пешеходной зоны, на проезжей части определены места для парковки автотранспорта, учитывая расположенные поблизости учреждения образования. Установлены современные светильники, оборудованы зоны для отдыха и занятий спортом, детская игровая площадка и современный дымовой фонтан, проведены работы по озеленению.

Журналисты в ходе пресс-тура также побывали в новом 10-ом микрорайоне. Здесь строятся многоквартирные дома и новая школа на 900 мест. Ее планируют сдать в марте 2023 года. На реализацию этого проекта было выделено 2,7 млрд тенге.

«В 10 микрорайоне началось строительство трех 60-квартирных домов по программе «Нурлы жер». В следующем году планируем ввести в эксплуатацию. Общая сумма проекта составляет 2,8 млрд тенге. Здесь также предусмотрено строительство поликлиники и детского сада. Рядом уже возводится школа», - отметила главный специалист отдела строительства, архитектуры и градостроительства города Конаева Самал Таскалиева.

Ранее аким Конаева Нурлан Куматаев заявил, что в городе запланировано строительство 107 домов, из них 13 – за счет бюджета, остальные – за счет частных компаний.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время своего недавнего рабочего визита в Алматиснкую область заявил, что квартирный вопрос остается одной из острых проблем в регионе. Правительству поручено увеличить финансирование жилищного строительства и капитального ремонта аварийного жилья.

Нурлан Куматаев добавил, что в городе в 2023 году планируется строительство еще двух школ на 900 и 1200 мест. Уже определены участки. На сегодня в Конаеве учатся 12 тыс. школьников. Кроме того, по словам акима, в Конаве откроются филиалы Казахского национального университета имени аль-Фараби, Казахского национального аграрного университета, а также появится первая в Казахстане академия водного хозяйства. Ранее Глава государства для разгрузки Алматы предложил создать в перспективе в городе Конаеве Академический городок. Касым-Жомарт Токаев заявил, что у города есть все возможности в будущем стать комфортным для обучения и проживания студенческой молодежи.

Аким Конаева Нурлан Куматаев также ответил, в каком направлении будет развиваться город.

«Выбрали две площадки. Первая площадка – это четвертый город G-4 City на территории города. Вторая площадка – это массив Жана Или, серверное побережье Капшагайского водохранилища. Мы разработали уже на этой площадке новый Генеральный план в пределах 1800 га. Его надо презентовать, обсудить, согласовать с соответствующими центральными госорганами. Прирост населения ожидается около 100 тыс. человек. Но я думаю, что будет еще больше», - сказал он.

Помимо всего, по данным Нурлана Куматаева город в дальнейшем станет еще безопаснее. Все зоны города будут охвачены камерами, в частности аппаратно-программным комплекком «Сергек».

Ранее аким Конаева ответил на вопрос о переносе казино из города.

19 октября Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с общественностью Алматинской области. Тогда Глава государства обозначил приоритеты в развитии региона.