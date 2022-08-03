3 Августа 2022 08:07

Новые дома строят на месте ветхого жилья в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Реализация программы реновации жилищного фонда города Алматы на 2021-2025 годы осуществляется за счет частных инвестиций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

СПК «Алматы» на сегодня ведется совместная работа по вопросу выделения финансирования с уполномоченными органами, в том числе городским акиматом, АО «НУХ «Байтерек», Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК, а также Министерством национальной экономики РК.

«Дополнительное финансирование позволит увеличить темпы реновации. Выделенные средства могут быть направлены на снос ветхих домов, стимулирование инвесторов-застройщиков для реализации проектов реновации, а также на приобретение (строительство) квартир для использования в качестве оборотного жилого фонда для переселения собственников ветхого жилья», - заявили в акимате.

В 2021 году в Жетысуском районе совместно с инвестором снесено шесть домов на 52 квартиры по улице Скрябина. На их месте во втором квартале этого года построено четыре новых дома на 304 квартиры (1 и 2 очередь).

В рамках строительства третьей очереди по улице Райымбека 265, 265а, улице Крылова, 1 снесено три ветхих дома на 24 квартиры, на месте которых начато строительство двух домов на 184 квартиры.

В Ауэзовском районе в рамках строительства первой очереди по улице Сулейменова снесено пять ветхих домов (40 квартир), на месте которых начато строительство четырех домов на 209 квартир.

В районе западнее улицы Сулейменова, южнее улицы Жандосова, проведен поиск дополнительного инвестора. Новый инвестор-застройщик получил право строительства II, V, VI, VII, VIII очередей, а срок завершения проекта уменьшился на пять лет - с 2033 года на 2028 год.

В Турксибском районе другой застройщик-инвестор на месте трех снесенных ветхих домов ведет строительство семи пятиэтажных домов на 152 квартиры в квадрате улиц Сауранбаева-Молдагалиева-Толстого-Чернышевского.

В акимате отметили, что ввиду ограниченного количества квартир в переселенческом фонде СПК «Алматы» и снижения заинтересованности у инвесторов-застройщиков темпы реновации снижаются. Это по причине отсутствия своего переселенческого фонда, высоких требований со стороны жителей, длительности разрешительных процедур и другие.

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев сообщил , что в городе разрабатывается новая программа по сносу проблемных ветхих домов.

В этом году в Алматы с учетом планов частных застройщиков запланирован снос 32 ветхих домов на 278 квартир.