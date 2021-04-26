Новые дома появятся на месте ветхих в одном из районов Алматы: жильцов переселят

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На месте ветхих домов в Жетысуском районе Алматы появятся новые. Жильцы будут переселены в новые квартиры. Об этом на заседании общественного совета города рассказала аким района Гульнара Кокобаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Один из вопросов, волнующих жителей нашего района, - это ветхое жилье. В нашем районе имеется 163 ветхих дома. Проблема уже начала решаться. В квадрате улиц Крылова-Скрябина-Гончарова-проспекта Райымбека начаты строительные работы. На месте 16 сносимых домов будут возведены 11 домов, или 944 квартиры. Планируемый срок завершения декабрь 2022 года», - сказала она.

По ее словам, в квадрате улиц Козакова-Скрябина-Боткина-проспекта Райымбека также начаты работы.

«На месте сносимых 14 домов, планируется строительство 13 домов на 767 квартир. Все жители сносимых домов получат новые квартиры. По 130 оставшимся домам работы также продолжаются, для жильцов двух домов в микрорайоне «Кемел» мы также нашли дома», - добавила спикер.

Гульнара Кокобаева заявила, что помимо ветхих, в районе имеется пять аварийных домов. Жильцы также будут переселены в новые социальные дома.

Ранее сообщалось, что в Алматы запустили программу реновации жилищного фонда на 2021-2025 годы, в рамках которой планируется снос 708 ветхих жилых домов и строительство 683 жилых домов.