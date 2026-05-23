Новую цифровую систему тестируют в поликлиниках Карагандинской области

Прокуратурой Карагандинской области в целях улучшения качества жизни населения разработан и активно реализуется новый социально значимый проект «Доступная медицина», передает агентство Kazinform.

Данный пилотный проект запущен на территории всей области и направлен на совершенствование системы медицинского обслуживания населения.

Основная цель проекта — улучшить качество обслуживания граждан, повысить доверие населения к системе здравоохранения, минимизировать количество жалоб и инцидентов, связанных с предоставлением услуг, а также обеспечить рациональное распределение ресурсов, направленных на укрепление медицинской инфраструктуры.

Впервые в медицинских организациях области в рамках проекта внедрен цифровой механизм «Онлайн-очередь», который позволяет управлять потоками пациентов, обеспечивает дистанционную постановку в очередь, отображает актуальную информацию о статусе очереди и предполагаемом времени приема с целью оптимизации процесса обслуживания в медицинской организации.

В настоящее время данный механизм в пилотном режиме внедрен в 4 поликлиниках города (№ 15, 2, 4 и Студенческая поликлиника) совместно с представителями ТОО «Центр информационных технологий «ДАМУ» (разработчики приложения «Дамумед»).

Основным преимуществом нового механизма является то, что пациенты могут встать в онлайн-очередь через приложение «Дамумед» в разделе «Моя поликлиника».

В настоящее время проводится работа по внедрению данного механизма в других поликлиниках города.

