Правила доступа к медицинским данным пациентов изменят в Казахстане

Поправки направлены на дальнейшее совершенствование системы защиты медицинской информации, повышение уровня кибербезопасности и обеспечение единых подходов к работе с персональными данными в сфере здравоохранения.

Проект предусматривает уточнение правил доступа к персональным медицинским данным для организаций здравоохранения независимо от формы собственности.

В частности, предлагается усилить разграничение прав доступа пользователей к медицинским информационным системам, а также актуализировать технические и организационные требования по обеспечению конфиденциальности данных пациентов.

В Министерстве здравоохранения пояснили, что изменения направлены исключительно на повышение безопасности хранения и обработки медицинской информации и не предусматривают ограничений прав граждан на получение медицинской помощи.

Кроме того, поправки не изменят порядок оказания медицинских услуг и не повлияют на доступность цифровых сервисов для населения.

Ожидается, что реализация проекта позволит повысить устойчивость цифровой инфраструктуры здравоохранения, снизить риски несанкционированного доступа к данным и обеспечить дополнительную защиту персональной медицинской информации граждан.

— Новые требования направлены на повышение безопасности, удобства и доступности цифрового здравоохранения для всех жителей Казахстана. Это позволит медицинским организациям работать эффективнее, а гражданам — быстрее и безопаснее получать медицинские услуги, — отметили в Минздраве.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 8 июня.

Ранее сообщалось, что Минздрав РК подготовил поправки в правила осуществления сооплаты.




