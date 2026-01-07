Новую систему водоснабжения ввели в эксплуатацию для жителей Приаралья

Социальный объект построен за счет средств возвращенных государству органами прокуратуры.

В церемонии открытия социального объекта приняли участие аким района Аманжол Онгарбаев, прокурор района Дарын Абиш, а также представители общественности и жители села.

Реализация проекта позволила более чем 100 жителям села получить доступ к качественной питьевой воде.

Ранее жители села были вынуждены пользоваться привозной питьевой водой, что создавало значительные трудности в их повседневной жизни.

Ввод объекта водоснабжения наглядно подтверждает эффективность использования возвращенных активов для повышения качества жизни граждан и обеспечения социальной справедливости.

Ход строительства социальных объектов находится на контроле прокуратуры Кызылординской области.

Как сообщалось ранее, 1,3 млрд тенге направлены за счет возвращенных активов на ремонт больницы в СКО.