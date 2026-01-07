РУ
    Новую систему водоснабжения ввели в эксплуатацию для жителей Приаралья

    В Аральском районе состоялась торжественная церемония запуска новой системы водоснабжения в селе Тастүбек, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру Кызылординской области.

    Питьевая вода Ішетін су
    Фото: Kazinform

    Социальный объект построен за счет средств возвращенных государству органами прокуратуры.

    В церемонии открытия социального объекта приняли участие аким района Аманжол Онгарбаев, прокурор района Дарын Абиш, а также представители общественности и жители села.

    Реализация проекта позволила более чем 100 жителям села получить доступ к качественной питьевой воде.

    Ранее жители села были вынуждены пользоваться привозной питьевой водой, что создавало значительные трудности в их повседневной жизни.

    Ввод объекта водоснабжения наглядно подтверждает эффективность использования возвращенных активов для повышения качества жизни граждан и обеспечения социальной справедливости.

    Ход строительства социальных объектов находится на контроле прокуратуры Кызылординской области.

    Как сообщалось ранее, 1,3 млрд тенге направлены за счет возвращенных активов на ремонт больницы в СКО.

