    10:53, 07 Январь 2026 | GMT +5

    Возврат активов: 1,3 млрд тенге направлены на ремонт больницы в СКО

    В рамках поручений Президента по развитию социальной инфраструктуры Правительством ведется работа по модернизации медицинской инфраструктуры, в том числе за счет возвращенных в страну незаконно выведенных активов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.

    Возврат активов: ремонт больниц
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    На завершение капитального ремонта Тайыншинской многопрофильной межрайонной больницы Северо-Казахстанской области из Специального государственного фонда выделено 1,3 млрд тенге.

    В настоящее время ведутся работы по модернизации технической базы и инженерных сетей. Будут предусмотрены специализированные помещения под аппарат МРТ и современная клинико-диагностическая лаборатория для проведение исследований непосредственно в районном центре.

    Параллельно осуществляется обустройство приемного покоя по международной триаж-системе. Согласно проекту, будут размещены реанимационные койки с беспрепятственным доступом персонала для оперативного мониторинга. Это обеспечит оперативность медицинского вмешательства и высокое качество медуслуг.

    В целом в результате реализации проекта медучреждение будет соответствовать современным стандартам оказания экстренной и плановой помощи.

    Согласно данным Министерства финансов РК, из Специального государственного фонда выделено 482 млрд тенге на реализацию свыше 400 социальных и коммунальных объектов, среди которых 183 медицинских учреждения. Ряд проектов охвачены программой «Модернизация сельского здравоохранения». Так, ведется строительство и обновление объектов первичной медико-санитарной помощи, многопрофильных больниц, специализированных медицинских центров, инфраструктуры экстренной медицинской помощи и др.

    Теги:
    Здравоохранение Северо-Казахстанская область СКО Возврат активов Правительство РК Больницы
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
