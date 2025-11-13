Новую систему госзаказа для частных школ запускают в Казахстане

Совместным приказом Министерства просвещения и акиматов областей, городов Алматы, Астаны и Шымкента утвержден пилотный проект «Новый механизм размещения государственного образовательного заказа на среднее образование в частных организациях образования на 2025–2026 учебный год».

— Проект направлен на повышение прозрачности финансирования, развитие государственно-частного партнерства и обеспечение доступности качественного образования для всех детей, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в последние годы наблюдается рост количества частных школ в стране, которое достигло порядка тысячи.

— Увеличение доли частного бизнеса в сфере образования — хорошая тенденция, однако действующий порядок госзаказа требует обновления. Проведенный анализ показал, что необходимость реформы обусловлена выявленными несоответствиями в учете учащихся и финансировании частных школ. В ряде случаев дети фактически обучались в одной организации, но по данным Национальной образовательной базы числились в другой организации, получавшей государственный заказ, — сообщили в министерстве.

Кроме того, в отдельных регионах школы удерживали в системе сведения о выбывших учащихся, продолжая получать финансирование. Были также выявлены случаи начисления средств за обучение в организациях, не осуществлявших образовательную деятельность, но зарегистрированных в качестве получателей госзаказа. Новая информационная система призвана решить эти вопросы.

Ее разработали в АО «Информационно-учетный центр» Министерства финансов. Она уже встроена в цифровую платформу Е-Qazyna.kz и не только упростит работу пользователей, но и усилит контроль за достоверностью данных: система будет автоматически проверять количество и контингент обучающихся, наличие разрешительных документов и свяжет информационные системы образования воедино.

Для обеспечения единого администрирования АО «Финансовый центр» передано в ведение Министерства финансов, которое выступает оператором пилотного проекта и обеспечивает организационно-методическое сопровождение, консультации участников, мониторинг и оплату по принятым актам.

— Главная роль в реализации пилота отведена местным исполнительным органам — управлениям образования, которые будут размещать госзаказ, утверждать сводные расчеты, заключать договоры и принимать акты оказанных услуг через веб-портал www.e-Qazyna.kz, разработанный АО «Информационно-учетный центр». На следующем этапе планируется интеграция в систему других инструментов государственного финансирования в сфере образования — грантов, стипендий, обеспечения мест в общежитиях и иных форм поддержки, — уточнили в Минпросвещения.

Новую информационная система запущена 12 ноября текущего года. Минфин внедряя цифровизацию в сфере образовательных услуг намерен сделать движение бюджетных средств по госзаказу более прозрачным и понятным, а также будет администрировать вопросы своевременного и обоснованного финансирования. Нововведение снизит нагрузку на бюджет, повысит конкуренцию и привлечет больше частных инвестиций в сферу образования.

