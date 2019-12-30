+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 381.18 EUR 426.85
RUB 6.17 CNY 54.56
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Новую школу открыли в Туркестане

30 Декабря 2019 21:28
Поделиться:
Новую школу открыли в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии Нового года в Туркестане в микрорайоне Отырар ввели в эксплуатацию общеобразовательную среднюю школу №1 имени Ахмета Байтурсынова на 900 мест, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Новости по теме

В Усть-Каменогорске и Семее из-за непогоды отменены занятия в школах
В Туркестане до конца года заработает новая музыкальная школа IT-школу для одарённых детей открыли в Темиртау Новая школа на 624 мест введена в эксплуатацию в Атырау

В церемонии открытия нового образовательного объекта принял участие глава региона Умирзак Шукеев. Осмотрев новое здание, он поздравил собравшихся с этим событием.

Новая школа оснащена предметными кабинетами, актовым и спортивным залами, столовой и медицинской комнатой. Отметим, 3-этажное здание, строительство которого было начато в 2018 году, будет отапливаться газом и подключено к централизованной системе водоснабжения и канализации. Общая площадь школы составляет 12 тыс. кв м.



В целом, в Туркестанской области функционируют 905 (из них – 6 частных) общеобразовательных школ, в которых обучаются более 481 тыс. учащихся и преподают около 60 тыс. учителей. 18% из них - молодые специалисты.




Кроме того, в настоящее время в регионе функционируют 12 школ-интернатов для одаренных детей. В этих учреждениях обучаются более 3 тыс. детей. Однако не предусмотрены школы для одаренных детей в городе Арыси, Байдибекском, Келесском, Мактааральском, Ордабасинском, Отырарском, Сайрамском и Сузакском районах. В связи с этим в этих районах в 2020 году планируется открыть подобные школы и охватить в общей сложности 2 тыс. учащихся. Наряду с этим, в областном центре запланировано открытие школы гуманитарного направления для одаренных детей.









Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Туркестанская область, Образование, Строительство,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив