Новую школу открыли в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии Нового года в Туркестане в микрорайоне Отырар ввели в эксплуатацию общеобразовательную среднюю школу №1 имени Ахмета Байтурсынова на 900 мест, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

В церемонии открытия нового образовательного объекта принял участие глава региона Умирзак Шукеев. Осмотрев новое здание, он поздравил собравшихся с этим событием.

Новая школа оснащена предметными кабинетами, актовым и спортивным залами, столовой и медицинской комнатой. Отметим, 3-этажное здание, строительство которого было начато в 2018 году, будет отапливаться газом и подключено к централизованной системе водоснабжения и канализации. Общая площадь школы составляет 12 тыс. кв м.









В целом, в Туркестанской области функционируют 905 (из них – 6 частных) общеобразовательных школ, в которых обучаются более 481 тыс. учащихся и преподают около 60 тыс. учителей. 18% из них - молодые специалисты.













Кроме того, в настоящее время в регионе функционируют 12 школ-интернатов для одаренных детей. В этих учреждениях обучаются более 3 тыс. детей. Однако не предусмотрены школы для одаренных детей в городе Арыси, Байдибекском, Келесском, Мактааральском, Ордабасинском, Отырарском, Сайрамском и Сузакском районах. В связи с этим в этих районах в 2020 году планируется открыть подобные школы и охватить в общей сложности 2 тыс. учащихся. Наряду с этим, в областном центре запланировано открытие школы гуманитарного направления для одаренных детей.



























