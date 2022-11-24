Новую школу открыли в Арыси

24 Ноября 2022, 04:19

АРЫСЬ. КАЗИНФОРМ - В Арыси открыта частная школа на 70 детей. В новом учебном заведении в центре города учащиеся 1-4 классов будут углубленно изучать английский и русский языки и информатику. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

В торжественном открытии школы «Болашак» для учащихся начальных классов приняли участие глава города Гульжан Курманбекова и специалисты городского отдела развития человеческого потенциала, родители и учителя.«Новая школа, которая открывается в нашем городе, - это возможность для всестороннего развития и расширения кругозора детей. Работа по созданию максимально благоприятных условий для получения качественного образования будет продолжена. Выражаю благодарность предпринимателям и ответственным специалистам отрасли, которые активно участвуют в развитии образования, – сказала Гульжан Мамытовна.В школе, оснащенной современным оборудованием, есть пять кабинетов для учащихся начальных классов, актовый зал и столовая. Особенностью нового учебного заведения является то, что здесь дети учатся только в одну смену, а количество обучающихся в одном классе не превышает 15 человек.В рамках мероприятия основатель школы Дарига Кажымуканкызы представила общественности и родителям коллектив школы из квалифицированных специалистов, и рассказала, что здесь созданы все условия для всестороннего обучения детей.