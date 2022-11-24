Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Строительство

Новую школу открыли в Арыси

24 Ноября 2022, 04:19
Новую школу открыли в Арыси

АРЫСЬ. КАЗИНФОРМ - В Арыси открыта частная школа на 70 детей. В новом учебном заведении в центре города учащиеся 1-4 классов будут углубленно изучать английский и русский языки и информатику. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

В торжественном открытии школы «Болашак» для учащихся начальных классов приняли участие глава города Гульжан Курманбекова и специалисты городского отдела развития человеческого потенциала, родители и учителя.«Новая школа, которая открывается в нашем городе, - это возможность для всестороннего развития и расширения кругозора детей. Работа по созданию максимально благоприятных условий для получения качественного образования будет продолжена. Выражаю благодарность предпринимателям и ответственным специалистам отрасли, которые активно участвуют в развитии образования, – сказала Гульжан Мамытовна.
В школе, оснащенной современным оборудованием, есть пять кабинетов для учащихся начальных классов, актовый зал и столовая. Особенностью нового учебного заведения является то, что здесь дети учатся только в одну смену, а количество обучающихся в одном классе не превышает 15 человек.
В рамках мероприятия основатель школы Дарига Кажымуканкызы представила общественности и родителям коллектив школы из квалифицированных специалистов, и рассказала, что здесь созданы все условия для всестороннего обучения детей.
Теги:
Новости по теме
Ответственные за качество дорог организации оштрафованы на 111 млн тенге
Десять экологических проектов акмолинских школьников выиграли в конкурсе «ECO AQMOLA»
Каскадный комплекс и новые высотки появятся в СКО
Читайте также
Кубок Азии на призы Кажымукана Мунайтпасова cтартовал в Туркестане
Ответственные за качество дорог организации оштрафованы на 111 млн тенге
Штормовое предупреждение объявлено в 10 областях Казахстана
Десять экологических проектов акмолинских школьников выиграли в конкурсе «ECO AQMOLA»
Каскадный комплекс и новые высотки появятся в СКО
Устройство и мобильное приложение для исправления осанки разработали школьницы в Караганде
Семье героя Аскара Забикулина выделены образовательные гранты
Льготы предоставят строящим студенческие общежития инвесторам в РК
Новости партнеров
Популярное
1 Как изменилась численность населения в городах-миллионниках Казахстана за 10 лет
2 Германия — Япония: время прямой трансляции матча ЧМ-2022 по футболу
3 Новую модель управления пригородами Астаны, Алматы и Шымкента внедрят в РК
4 Несколько городов Турции снова трясло
5 Завод ТОО «Казфосфат» в Жамбылской области работает в штатном режиме

Лента новостей