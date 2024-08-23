Новую программу льготного кредитования предприятий АПК запустят в РК

Вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков сообщил о мерах финансирования аграрной отрасли и создании условий по обеспечению доступности к льготному финансированию субъектов агропромышленного комплекса, передает корреспондент агентства Kazinform.

— При поддержке Правительства на посевные и уборочные работы предусмотрено 580 млрд тенге под 5% годовых. Из них 100 млрд тенге направлено на льготный лизинг. В 2025 году льготное финансирование весенне-посевных и уборочных работ под 5% будет продолжено. В целях решения вопроса отсутствия залогов, в том числе из-за пролонгации кредитов, введен механизм гарантирования займов через фонд «Даму», который позволяет покрыть гарантией 85% от суммы займа, — сказал вице-министр на брифинге в СЦК.

Было отмечено, что в целях исполнения поручения Президента по доведению уровня обновления сельхозтехники до 8-10% приняты меры по привлечению дополнительно 100 млрд тенге черезАО «КазАгроФинанс» для последующего представления в лизинг техники по ставке 5% годовых. Данные объемы в последующие годы будут доведены до 450 млрд тенге.

Спикер отметил, что у фермеров есть возможность не только приобрести технику в лизинг по льготной ставке, но и получить впоследствии возмещение 30% в рамках механизма инвестиционного субсидирования.