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Новую электрическую подстанцию запустят в Алматы

9 Февраля 2023, 14:16
Новую электрическую подстанцию запустят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что в городе продолжаются работы по замене и реконструкции изношенных инженерных сетей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Градоначальник на встрече с населением Бостандыкского района сообщил, что в городе многие инженерные сети были построены более полувека назад.

«В прошлом году реконструировано 1,6 км теплосетей на улицах Ергожина, Ганди, Габдуллина, Могилевского, Сатпаева и в микрорайоне Орбита-4. Проложено 4,8 км линий электроснабжения. Ведутся работы по подаче электричества к подстанции «Алмагуль». Ее запуск запланирован на июнь. Это обеспечит бесперебойной подачей электроэнергии 200 тысяч жителей района», - сказал Ерболат Досаев.

Ранее аким Алматы назвал причину частого отключения электроэнергии в городе.


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