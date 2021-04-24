Новую дорогу разрушили в Алматы: строительная фирма рискует попасть в «черный список»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Новый асфальт, проложенный в прошлом году после жалоб жителей, снова разрушили на окраине Алматы. Строительная фирма рискует попасть в «черный список» недобросовестных подрядчиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В сети появилось видео, где жители Алатауского района возмущаются действием подрядчиков.





В пресс-службе управление энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы сообщили, что из-за халатности ответственных лиц в процессе начатых работ по строительству в микрорайоне Шанырак-1 сетей водоснабжения и водоотведения, возводимых по заказу управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы, строительная бригада срезала асфальтное покрытие улицы Кокорай.

«Согласно проекту каких-либо земляных работ на этой улице не должно было производиться. В настоящее время ТОО привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 505 «Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов», - отметили в управлении.

Сообщается, что ТОО «Сапа Курылыс», не выполнившее условия договора по прокладке сетей водопровода и канализации на территории Алатауского района Алматы, может угодить в реестр недобросовестных участников государственных закупок.

Строительной фирме также направлена претензия о необходимости восстановления дорожного полотна в кратчайшие сроки за счет собственных средств.







