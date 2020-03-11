Новую дорогу построят в объезд города Сарыагаш

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В рамках Госпрограммы инфраструктурного развития «Нурлы жол» на 2020-2025 годы на территории Сарыагашского и Келеского районов Туркестанской области будет построена новая автодорога в объезд города Сарыагаш, а также тридцати шести поселков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Миссия Азиатского банка развития уже приступила к изучению масштабного автодорожного проекта, начало реализации которого запланировано на 2021 год.

Проект включает в себя строительство участка дороги «Абай-Кызыласкер» и реконструкцию подъезда «Кызыласкер-Чиназ» (пост Конысбаева)». Новая скоростная трасса протяженностью 102 км будет относиться к І-технической категории с четырехполосным движением.

Существующая дорога проходит через город Сарыагаш и ряд поселков: Жибек Жолы, Зортобе, Дербисек, Жемicтi, Капламбек, Кызылжар, Акниет, Каракалпак, Дарбаза, Дастан, Жанаталап, Ак уй, Енкес, Дмитрово, Жолбасши, Курылыс, Абай, Ошакты, Кошкарата, Бескұбыр, Бескұбыр 2, Комитерн, Кызылту, Ушкын, Джамбул, Орджоникидзе, Махташы, Бирлесу, Алгабас, Онтустик, Жидели, Жузумдик, Бирлик, Сарыагаш, Когерту и Кызыласкер.

Одним из преимуществ проекта станет сокращение уровня дорожно-транспортных происшествий, а также улучшение экологического состояния в населенных пунктах. К тому же новая объездная дорога будет способствовать качественному увеличению международных транспортных связей Казахстана и, соответственно, улучшит транзитный потенциал страны.

Предварительная стоимость проекта согласно технико-экономического обоснования составляет 159 млрд 302 млн. тенге.

Планируется, что на строительстве будут задействовано более 25 тысяч человек. Дорога станет доступной для проезда в 2024 году.