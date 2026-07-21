Новую дорогу к озеру Кайынды введут в эксплуатацию в августе

Автомобильная дорога районного значения, ведущая к живописному озеру Каинды, будет введена в эксплуатацию в августе текущего года, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Алматинской области.

На сегодня завершены основные работы по выравниванию сложного горного участка дороги, в настоящее время активно ведется укладка асфальтобетонного покрытия. Полностью установлены 42 водопропускные трубы, предусмотренные проектом, а также заасфальтировано 2,5 километра дороги.

Фото: акимат Алматинской области

Строительство 10-километровой автомобильной дороги общей стоимостью 2,43 млрд тенге началось в октябре прошлого года. В текущем году на продолжение строительства из местного бюджета выделено 1 374,9 млн тенге.

— Реализация проекта позволит привести транспортную инфраструктуру региона в соответствие с современными требованиями и повысить качество дорожной сети. После ввода новой дороги в эксплуатацию путь к озеру Каинды станет значительно удобнее и безопаснее, что будет способствовать увеличению туристического потока. Гости смогут быстрее и с большим комфортом добираться до одной из самых живописных природных достопримечательностей региона, — отметили в акимате области.

Ранее сообщалось, что в 2026 году на развитие инфраструктуры озера Кайынды направят еще 130 млн тенге. На эти средства планируется обустройство новой лестничной тропы для туристов длиной 450 метров и шириной один метр. В прошлом году здесь уже была построена аналогичная тропа в одном направлении, теперь предусмотрено создание второго участка — в обратную сторону.