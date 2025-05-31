Новую дымовую трубу на Петропавловской ТЭЦ -2 введут в эксплуатацию в этом году

Согласно данным акимата СКО, ремонтная кампания идёт по графику. АО «Севказэнерго» в этом году направит на ремонтные работы 27 млрд тенге. В частности, на Петропавловской ТЭЦ-2 будет восстановлен котлоагрегат и турбоагрегат, проведут капитальный ремонт 3 котлов и 2 турбоагрегатов, текущий ремонт 8 котлоагрегатов и 4 турбоагрегатов, а также завершится строительство новой дымовой трубы.

ТОО «Петропавловские тепловые сети» выделило на ремонтные работы 1,5 млрд тенге. На эти средства планируется отремонтировать 6,37 км тепловых сетей, обновить 0,9 км, восстановить теплоизоляцию на 4 км.

Электросетевые предприятия области до наступления холодов отремонтируют 1,5 км линий электропередачи и 221 подстанцию, а также реконструируют 201 км сетей.

В районах до начала отопительного сезона предстоит подготовить 484 котельных, 636 объектов образования, 364 учреждения здравоохранения, 162 объекта культуры и 1,5 тысячи многоквартирных домов. Также планируется приобрести 11 новых котельных и отремонтировать 6,3 км тепловых сетей.

Ранее первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр прокомментировал строительство трех ТЭЦ в Казахстане.